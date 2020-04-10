Son Dakika › Güncel › Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın serbest bırakıldı - Son Dakika
Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın serbest bırakıldı
6 saat önce
Kayseri'de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı sürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kayseri'de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı sürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın asansörünün kapısına, düğmelerine ve merdiven korkuluklarına poşetten çıkardığı sıvıyı sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan K.M'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan K.M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:52 Kaynak: AA
Son Dakika (ÖZEL) Para cezası kesilen vatandaştan ilginç savunma: "Bilmiyorduk" Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti Son Dakika: Hafta sonu için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi