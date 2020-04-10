Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın serbest bırakıldı - Son Dakika

İldem Cumhuriyet Mahallesi 'ndeki bir apartmanın asansörünün kapısına, düğmelerine ve merdiven korkuluklarına poşetten çıkardığı sıvıyı sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan K.M'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri 'de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı sürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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