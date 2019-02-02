Apartmanın Otoparkına Düşen Aracın Sürücüsü Yaralandı
57 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, arkadan gelen aracın çarpması sonucu kot farkı bulunan otoparka düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde, arkadan gelen aracın çarpması sonucu kot farkı bulunan otoparka düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilova
Mahallesi Aslı Sokak'ta rampa yukarı giden Salih İ'nin kullandığı 34 YK 7936 plakalı otomobile, arkadan gelen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 34 DH 4108 plakalı araca vurduktan sonra kot farkı bulunan apartmanın otoparkına düştü.
Hafif ticari araç olay yerinden kaçarken, yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Apartmanın otoparkına düşen otomobil, çekiciyle kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:54 Kaynak: AA
Alkollü Sürücünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Markete Girdi
4 Çocuk Annesi Kadının Evinde Misafir Ettiği Adam, 14 Yaşındaki Kızını Kaçırdı, Gönderdiği Mesajla Dehşete Düşürdü
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Bu Yıl Seçim Yapılacak
Antalya'da 3'ü Kız 5 Cani, Genç Kıza Ormanda Yaptıkları İşkenceyi Kameraya Çekti