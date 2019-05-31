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Apartmanın penceresinden ölüme atladı... O anlar kamerada

1 saat önce

Apartmanın penceresinden ölüme atladı.

Apartmanın penceresinden ölüme atladı... O anlar kamerada
ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde bir kişi oturduğu apartmanın penceresinden atlayarak intihar etti. İntihar anı kameralara yansıdı.
Erzurum'un Horasan ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Nenehatun caddesinde bulunan bir kişi oturduğu apartmanın penceresinden ölüme atladı.
Olay Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşandı. Bugün saat 16: 30 sıralarında meydana gelen olayda esnaf olduğu öğrenilen M.Ş henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katta bulunan evinin penceresinden atlayarak hayatına son verdi.
Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ş. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlçe emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Apartmanın penceresinden ölüme atladı... O anlar kamerada
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:37 Kaynak: İHA
Erzurum, Horasan, 3. Sayfa
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