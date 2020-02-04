Apartmanın su saatleri çalındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Apartmanın su saatleri çalındı - Son Dakika

Apartmanın su saatleri çalındı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde kullanılmayan 3 katlı apartmanın su saatleri çalındı.

Apartmanın su saatleri çalındı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde kullanılmayan 3 katlı apartmanın su saatleri çalındı.


Olay, Hacınabi Mahallesi Can Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Bircan'a ait kullanılmayan 3 katlı apartmanın giriş katının kapısını kıran hırsızlar apartmanda bulunan dairelerin su saatlerini çalarak kayıplara karıştı. Akşam saatlerinde eve gelen Hüseyin Bircan, apartmandaki saatlerin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından apartmana giren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:24 Kaynak: İHA
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