Apartmanın sundurması çöktü - Son Dakika
Son Dakika Yerel Apartmanın sundurması çöktü - Son Dakika

Apartmanın sundurması çöktü

6 saat önce

KARABÜK'te, 6 katlı apartmanın kapı girişindeki beton sundurma çöktü.

Apartmanın sundurması çöktü, System.String[]

KARABÜK'te, 6 katlı apartmanın kapı girişindeki beton sundurma çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, akşam saatlerinde Karabük Ergenekon Mahallesi Gülgün Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın giriş kapısında bulunan sundurmanın çökmesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıdan girip- çıkan kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kapının önüne doğru çöken sundurmayı tutan demirler kesilerek, sundurma kaldırıldı.Bina sakinlerinden İzzet Özçelik, "Olay kimse yokken oldu. Allah'tan cana zarar gelmeden çöktü. Giriş kapısının üstündeki sundurma aniden çöktü ve kapıyı kapattı. Biraz zayiatımız oldu. Bu binayı yapan firmadan şikayetçiyiz ve bu durumun zararını tahsil etmeye çalışacağız" dedi.


Ergenekon Mahallesi, Karabük, Polis, AFAD, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:27 Kaynak: DHA
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