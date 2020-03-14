Apartmanın üçüncü katından düşen çocuk öldü - Son Dakika
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Apartmanın üçüncü katından düşen çocuk öldü

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynarken pencereden düşen Suriye uyruklu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Apartmanın üçüncü katından düşen çocuk öldü, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynarken pencereden düşen Suriye uyruklu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir apartmanının üçüncü katında yaşayan Ahmet Muhammet ve Yasemin Muhammed Hatip çiftinin çocukları Abdülselam Muhammed Hatip, evin bir odasında oyun oynarken pencereye çıktı.

Burada dengesini kaybeden çocuk, açık olan pencereden aşağı düştü.

Durumu fark eden ailesi, Abdülselam Muhammed Hatip'i bir otomobille İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:10 Kaynak: AA
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