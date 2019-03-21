Son Dakika Haberleri: Apartmanın Üçüncü Katından Düşen Şahıs Öldü

Apartmanın Üçüncü Katından Düşen Şahıs Öldü

38 dakika önce

Maltepe'de bir apartmanın üçüncü katından aşağı düşen erkek şahıs hayatını kaybetti.

Apartmanın Üçüncü Katından Düşen Şahıs Öldü, System.String[]
Maltepe'de bir apartmanın üçüncü katından aşağı düşen erkek şahıs hayatını kaybetti.

Bağlarbaşı Mahallesi Yalçın Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın, üçüncü katında oturan 57 yaşındaki Nuri Çetinkaya, henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekipler incelemede bulundu.

Şahsın balkondan nasıl düştüğü bilinmezken olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çetinkaya'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Çetinkaya'nın bir süredir şeker hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:35 Kaynak: AA

Bağlarbaşı, Maltepe, Çetinkaya, Güncel
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