Apartmanın yıkılmasına 'Mukadderat' diyen müteahhidin diğer binası da ağır hasarlı - Son Dakika
Üye Girişi

Apartmanın yıkılmasına 'Mukadderat' diyen müteahhidin diğer binası da ağır hasarlı

15.02.2023 10:41
Apartmanın yıkılmasına 'Mukadderat' diyen müteahhidin diğer binası da ağır hasarlı

ADANA'da, depremde yıkılıp, onlarca kişiye mezar olan Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, aynı binanın karşısındaki Alper Apartmanı'nın da müteahhidi olduğu ve buranın da ağır hasar aldığı için yıkılacağı öğrenildi.

ADANA'da, depremde yıkılıp, onlarca kişiye mezar olan Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, aynı binanın karşısındaki Alper Apartmanı'nın da müteahhidi olduğu ve buranın da ağır hasar aldığı için yıkılacağı öğrenildi. Bina sakinleri, evde kalan eşyalarını tehlikeye rağmen başka yere taşımaya çalıştı. Tutuklanan Alpargün, adliyeye sevk edilirken soru soran gazetecilere "Mukadderat" diye seslenmişti.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Adana'da yıkılan 12 binadan olan, enkazında onlarca kişinin can verdiği Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, 13 Şubat'ta tutuklandı. Adliyeye sevki sırasında soru soran basın mensuplarına binasının yıkılmasının mukadderat olduğunu söyleyen Alpargün'ün, kentte yaptığı başka binalardan bazılarında da hasar olduğu öğrenildi. Yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı'nın karşısında bulunan ve müteahhidinin Hasan Alpargün olduğu öğrenilen Alper Apartmanı da depremde ağır hasar aldı. Yetkililer tarafından kontrollü yıkımı beklenen binanın sakinleri ise eşyalarını bırakıp, apartmanı boşaltmak zorunda kaldı. Bazı bina sakinleri ise tehlikeyi göze alarak evlerine girip, eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

SATARKEN 'DEPREME DAYANIKLI YAPTIM' DEMİŞEvindeki eşyaları oğluyla beraber dışarı taşıyan Sevgi Bakan, depremde canlarının kurtulduğuna sevinemediklerini, çok sayıda tanıdıklarının öldüğünü söyledi. Apartman müteahhidi Alpargün'e tepki gösteren Bakan, "Alırken bize güvence vermişti. 'Depreme dayanaklı, burayı özel yaptım, Kendi oğlum ve ben oturacağım' demişti. Şimdi ise binasının yıkılmasına 'Mukadderat' diyor. Madem öyle kendi niye başka binadan ev alıp oturdu? Onun için niye mukadderat olmadı? Şimdi buradan eşyalarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Korka korka giriyoruz eve ama ne yapalım? Bu adam kaç bina yaptıysa hepsi hasarlı" diye konuştu.

Alper Apartmanı'nın 13'üncü katında oturan ve eşyalarını kurtarmaya çalışan Mert Sakıcı ise yaşadıkları için şükrettiklerini ama acı çektiklerini söyledi. Önemli olanın can olduğunu belirten Sakıcı, "Dostlarımızı, komşularımızı, evimizi, anılarımızı, yaşanmışlıklarımızı kaybettik" dedi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Depremde kule vinçin ağırlığı işte böyle çöktü Depremde kule vinçin ağırlığı işte böyle çöktü Enkazdan yaklaşık 200 sonra kurtarılan depremzedeler Adana Şehir Hastanesi'ne getiriliyor Enkazdan yaklaşık 200 sonra kurtarılan depremzedeler Adana Şehir Hastanesi'ne getiriliyor

Kahramanmaraş, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apartmanın yıkılmasına 'Mukadderat' diyen müteahhidin diğer binası da ağır hasarlı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:15 Son Dakika! Kahramanmaraş'ta 222. saatte bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı
10:08 İki büyük depremin ardından Antakya'daki yıkım dron kamerasıyla ortaya çıktı
10:02 Depremin vurduğu Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu sözleşmesini feshetti: Bu vefasızlığı asla unutmayacağız
09:25 e-Nabız'da depremzedeler için yeni uygulama! Yakınlarını "fotoğrafla arama" özelliği ile bulabilecekler
09:33 FIFA'dan devrim niteliğinde karar! Kulüpler Dünya Kupası'na artık 32 takım katılacak
09:24 Felaketi yaşayan 3 ilden deprem anına ilişkin yeni görüntüler! Adeta tsunamiyi hatırlattı
09:08 Depremde oluşan 16 kilometrelik dev yarık köyü resmen ikiye böldü
07:12 Kırıkkale'de deprem bölgesinden dönen ekibi taşıyan midibüs devrildi! Kazada 13 kişi yaralandı
08:52 Bir maçtan daha fazlası! Trabzonspor-Basel mücadelesinde tribünde çıt çıkmayacak
08:49 Metallica, deprem felaketi yaşayan Türkiye için 250 bin dolar bağış yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2023 10:49:45. #1.11#
SON DAKİKA: Apartmanın yıkılmasına 'Mukadderat' diyen müteahhidin diğer binası da ağır hasarlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement