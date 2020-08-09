Apartmanla istinat duvarı arasındaki boşluğa düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazayı gören apartman sakinleri, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 17:12

Kaynak: AA

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