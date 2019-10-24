Son Dakika Haberleri: Apartmanlardan bisiklet çalan şüpheli kamerada
Son Dakika Güncel Apartmanlardan bisiklet çalan şüpheli kamerada

Apartmanlardan bisiklet çalan şüpheli kamerada

39 dakika önce

MALTEPE ve Kadıköy'de apartmanlardan bisiklet çalan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MALTEPE ve Kadıköy'de apartmanlardan bisiklet çalan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Maltepe Altıntepe Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta bir binanın altındaki otoparktan, 2 bisiklet kilitleri kesilerek çalındı. Konuyla ilgili olarak Mobil Park Timleri çalışma başlattı. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek bisikletleri çalan şüphelinin 24 yaşındaki Furkan A. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu firari olarak aranan Furkan A., 14 Ekim'de Maltepe Kayışdağı Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Furkan A.?nın yapılan detaylı sorgulamasında Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde meydana gelen bisiklet hırsızlığından da arandığı ve 5 suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri 15 Ekim'de tamamlanan Furkan A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Apartmanlardan bisiklet çalan şüpheli kamerada

Kadıköy, Maltepe, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:22 Kaynak: DHA
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