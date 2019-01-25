Son Dakika Haberleri: Apartmanlardan Diyafon Hırsızlığı Kamerada

Apartmanlardan Diyafon Hırsızlığı Kamerada

1 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bazı apartmanlar ile inşaatlardaki diyafon sistemlerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Apartmanlardan Diyafon Hırsızlığı Kamerada, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bazı apartmanlar ile inşaatlardaki diyafon sistemlerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı apartman ve inşaatların girişlerindeki görüntülü diyafonların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, diyafonları S.Ç. (23) ile U.A'nın (30) çaldığını belirledi.

Yürütülen çalışma sonucu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakalanarak Orhangazi Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık suçundan sabıkaları bulunduğu belirlenen S.Ç. ve U.A, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Çalıntı olduğu anlaşılan çok sayıda diyafona polis tarafından el konuldu.

Öte yandan, şüphelilerin diyafon hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Orhangazi, 3. Sayfa
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