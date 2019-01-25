Apartmanlardan Görüntülü Diafonları Çalan Zanlılar Polisten Kaçamadı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde apartmanlardan görüntülü diafonları söküp çalan 2 kişi polisin takibi neticesinde Gebze'de yakalandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde apartmanlardan görüntülü diafonları söküp çalan 2 kişi polisin takibi neticesinde Gebze'de yakalandı.



Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçenin muhtelef bölgelerinde bazı apartmanların girişleri ile halen devam eden bazı inşaatların girişlerinde yer alan görüntülü diafonların yerinden sökülerek çalındığı ihbarını aldı. Emniyet ekipleri, 20 adet diafonun çalındığı farklı bölgelerde güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 2 zanlıyı tespit etti. Emniyet ekipleri, Sedat Ç .(23) ve Uğur A'yı (30) Gebze'de yakalayarak Orhangazi'ye getirdi. Zanlıların çaldıkları diafonlar da ele geçirildi.



Hırsızlık suçundan sabıkaları bulunan iki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BURSA

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