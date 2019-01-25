Son Dakika Haberleri: Apartmanlardan Görüntülü Diafonları Çalan Zanlılar Polisten Kaçamadı

Apartmanlardan Görüntülü Diafonları Çalan Zanlılar Polisten Kaçamadı

3 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde apartmanlardan görüntülü diafonları söküp çalan 2 kişi polisin takibi neticesinde Gebze'de yakalandı.

Apartmanlardan Görüntülü Diafonları Çalan Zanlılar Polisten Kaçamadı, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde apartmanlardan görüntülü diafonları söküp çalan 2 kişi polisin takibi neticesinde Gebze'de yakalandı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçenin muhtelef bölgelerinde bazı apartmanların girişleri ile halen devam eden bazı inşaatların girişlerinde yer alan görüntülü diafonların yerinden sökülerek çalındığı ihbarını aldı. Emniyet ekipleri, 20 adet diafonun çalındığı farklı bölgelerde güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 2 zanlıyı tespit etti. Emniyet ekipleri, Sedat Ç .(23) ve Uğur A'yı (30) Gebze'de yakalayarak Orhangazi'ye getirdi. Zanlıların çaldıkları diafonlar da ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan sabıkaları bulunan iki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:00 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Gebze, Orhangazi, 3. Sayfa
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