Apartmanlardan Görüntülü Diyafonlarını Çaldılar

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde apartman diyafonlarını söküp çalan 2 kişi polisin sıkı takibi sonucu Gebze'de yakalandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde apartman diyafonlarını söküp çalan 2 kişi polisin sıkı takibi sonucu Gebze'de yakalandı. Zanlıların daha önceden de hırsızlık suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıktı.



Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, ilçenin farklı bölgelerinde bazı apartmanların girişleri ile halen devam eden bazı inşaatların girişlerinde yer alan görüntülü diyafonların yerinden sökülerek çalındığı ihbarını aldı. Ekipler, 20 diyafonun çalındığı farklı bölgelerde yaptıkları güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 2 zanlıyı tespit etti. Ekiplerin sıkı takibi sonucu Sedat Ç. (23) ve Uğur A. (30) Gebze'de yakalanarak Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların Orhangazi'de farklı yerlerden çaldıkları görüntülü diyafonlar da polis tarafından ele geçirildi. Daha önceden de hırsızlık suçlarından sabıkaları bulunduğu belirlenen iki zanlı Orhangazi Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Sedat Ç. ve Uğur A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



- Bursa

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada

Düğünde Damadın Boynuna Takılan 10 Metrelik Para Zincirini 12 Kişi Taşıyabildi

Oyuncu Erkan Can, Ağabeyi Ömer Can'ı Son Yolculuğuna Uğurladı

Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi