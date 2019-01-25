Son Dakika Haberleri: Apartmanlardan Görüntülü Diyafonlarını Çaldılar

Apartmanlardan Görüntülü Diyafonlarını Çaldılar

18 dakika önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde apartman diyafonlarını söküp çalan 2 kişi polisin sıkı takibi sonucu Gebze'de yakalandı.

Apartmanlardan Görüntülü Diyafonlarını Çaldılar, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde apartman diyafonlarını söküp çalan 2 kişi polisin sıkı takibi sonucu Gebze'de yakalandı. Zanlıların daha önceden de hırsızlık suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, ilçenin farklı bölgelerinde bazı apartmanların girişleri ile halen devam eden bazı inşaatların girişlerinde yer alan görüntülü diyafonların yerinden sökülerek çalındığı ihbarını aldı. Ekipler, 20 diyafonun çalındığı farklı bölgelerde yaptıkları güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 2 zanlıyı tespit etti. Ekiplerin sıkı takibi sonucu Sedat Ç. (23) ve Uğur A. (30) Gebze'de yakalanarak Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların Orhangazi'de farklı yerlerden çaldıkları görüntülü diyafonlar da polis tarafından ele geçirildi. Daha önceden de hırsızlık suçlarından sabıkaları bulunduğu belirlenen iki zanlı Orhangazi Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Sedat Ç. ve Uğur A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:24 Kaynak: DHA

Gebze, Bursa, Orhangazi, 3. Sayfa
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