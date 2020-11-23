Apartmanlarından üzerlerine şişe attıkları evli çifti darbettikleri ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da oturdukları binadan üzerlerine şişe attıkları evli çifti darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kayadibi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde oturan M.Z, eşi E.Z.'yi işe bırakmak için binadan dışarı çıktı.

Bu esnada oturdukları binanın 6. katından üzerlerine cam şişe atıldı. Bunun üzerine evli çift ile Ş.B, İ.O, Ö.H.Ö ve E.E arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.B, İ.O, Ö.H.Ö ve E.E, evli çifti darbetti. Ö.H.Ö bıçakla M.Z'yi elinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, olaya müdahale eden polis memuru Yusuf Kaya ve komiser Özgür Kaplan'a da saldırdı.

Olayda yaralanan karı koca Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Ş.B, İ.O, Ö.H.Ö ve E.E, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevke edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.