Apartta 10 yıl kaçak su kullanımına 1 milyon 600 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Apartta 10 yıl kaçak su kullanımına 1 milyon 600 bin lira ceza - Son Dakika

Apartta 10 yıl kaçak su kullanımına 1 milyon 600 bin lira ceza

6 saat önce

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, 2009 yılından bu yana kaçak su kullanıldığı tespit edilen apartın sahiplerine toplam 1 milyon 600 bin lira ceza uygulandı.

Apartta 10 yıl kaçak su kullanımına 1 milyon 600 bin lira ceza, System.String[]

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, 2009 yılından bu yana kaçak su kullanıldığı tespit edilen apartın sahiplerine toplam 1 milyon 600 bin lira ceza uygulandı.

Yahşihan Belediyesi ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde H.K.'ye ait 6 katlı apartta kaçak su kullanıldığını tespit etti. Yapılan incelemede binada 2009 yılından bu yana kaçak su kullanıldığı belirlenerek, tutanak tutuldu. Belediye encümeninde alınan karar ile 2009-2013 yılları arasında kullanılan kaçak su için binanın eski sahibi Z.U.'ya 600 bin, 2013-2019 arasında kullanılan kaçak su için ise yeni sahibi H.K.'ya 1 milyon lira para cezası uygulandı. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede kaçak su kullanımına izin vermeyeceklerini bildirdi.


Yenişehir, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:17 Kaynak: DHA
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