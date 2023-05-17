Acı çeken hasta kardeşini yastıkla boğarak öldürdü

Kemer ilçesinde bir apartta konaklayan Hüseyin Butur, 16 Mayıs'ta saat 02.00 sıralarında apart çalışanlarınca hareketsiz bulundu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Butur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma, Hüseyin Butur'un ağabeyi Ömer Butur'u gözaltına aldı.
İfadesi alınan Butur, kardeşinin sağlık sorunları olduğunu, acısını dindirmek için yastıkla boğduğunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye götürülen Ömer Butur, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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