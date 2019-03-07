Son Dakika Haberleri: Aparttaki Tartışma Kanlı Bitti

Aparttaki Tartışma Kanlı Bitti

2 saat önce

Isparta'da aynı apartta kalan taraflar arasında çıkan tartışmada yalnız yaşayan bir adam, üniversite öğrencisi komşusunu silahla vurarak ağır yaraladı.

Aparttaki Tartışma Kanlı Bitti, System.String[]
Isparta'da aynı apartta kalan taraflar arasında çıkan tartışmada yalnız yaşayan bir adam, üniversite öğrencisi komşusunu silahla vurarak ağır yaraladı.

Olay, bugün saat 10.45 sıralarında Çünür Mahallesi 5321. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı stüdyo apartta yalnız yaşayan Mustafa G. ile üst katında kalan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi Enes S. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın çıktığı dakikalarda apartın balkonunda bulunan Mustafa G, apartın ön kısmında olduğu belirtilen 22 yaşındaki Enes S.'yi silahla vurarak ağır yaraladı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri, yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk etti.

Yaralı öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından, şüpheli Mustafa G.'nin ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:32 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı Lise Öğrencisi, Kız Arkadaşı Yüzünden Tartıştığı Annesini Beyzbol Sopasıyla Vurarak Öldürdü

Anne Olmayı 7 Kez Denedi, Sorun Bağırsaklarında Çıktı Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:41:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aparttaki Tartışma Kanlı Bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]