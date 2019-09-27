Halk arasında ölüm tokası olarak isimlendirilen ve emniyet kemeri yerine sadece toka takılmasının büyük hayati tehlikelere neden olduğunu anlatan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Emniyet kemeri yerine, uyarı sesini kesen ve halk arasında ölüm tokası adı verilen aparatın kullanımı nedeniyle gerçekleşen ölümlü trafik kazaların önüne geçmek için denetimler sıklaştırılmalıdır" dedi.



Karayolu araçları ne kadar sağlam üretilirse üretilsin, bir kaza anında sürücü ve yolcuların yaralanmalarının ve hatta ölmelerinin önüne geçmek için bazı tedbirler alınmasının zorunlu olduğunu belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Emniyet kemeri kullanılması da bu tedbirlerden biri ve en önemlisidir. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 150. Maddesinin B fıkrasında, Emniyet kemeri kullanılmasının zorunlu olduğu ve hangi araçlarda nasıl kullanılacağı ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için devletimiz hukuki düzenlemeler yaparak, kaza sonucunda yaralanma ve ölümleri en aza indirmek için çalışmalar yapmaktadır. Otomobil üreticileri de, otomobillerini kullanan müşterilerinin can güvenliğini sağlamak için çeşitli tedbirler alıyorlar. Bu tedbirlerden birisi de otomobil harekete geçtiği anda şoför koltuğunda ve yanındaki koltukta oturan birisi olduğu zaman sinyal vererek emniyet kemeri takılması gerektiğini hatırlatan sesli uyarı sistemi. Şoför ve yolcuların dalgınlıkla emniyet kemeri takmalarını unutmalarını önlemek için geliştirilen bu sistem, artık neredeyse tüm araçlarda var" diye konuştu.



"Emniyet kemeri yerine toka yanlış"



Emniyet kemeri takmak istemeyen ve uyarı sesini de kesmek isteyen bazı sürücülerin sahte emniyet tokası kullanarak adeta ölüme davetiye çıkardıklarının altını çizen Apaydın, "Ölüm tokası da denilen sahte tokaların kullanılmasının önlenmesi için emniyet görevlileri kontrolleri artırmalıdır. Ölüm tokası kullanılmasının engellenmesi için farkındalık oluşturacak çalışmalar yapılması, okullarda bu konunun özellikle öğretilmesi, ehliyet kurslarının ölüm tokalarının kullanımının ne kadar tehlikeli sonuçları olacağını sürücü adaylarına ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. En önemlisi vatandaşlarımız emniyet kemeri kullanmayan sürücüleri uyarma konusunda bilinçlendirilmelidir. Aksi halde en basit kazalar kötü sonuçlar doğurabilir" şeklinde konuştu. - ANKARA