Apaydın Kapalı Hızlı Satranç Turnuvası, İzmir'de yapıldı

Apaydın Kapalı Hızlı Satranç Turnuvası, büyük usta ve aday usta kategorilerinden beşer sporcunun katılımıyla İzmir'de yapıldı.

İzmir Rudis Hotel'deki turnuva, 10 tur üzerinden düzenlendi. İki gün süren müsabakalar sonunda büyük usta kategorisinden Mustafa Yılmaz birinci oldu. Aday usta kategorisinde ilk sırayı ise Arda Çamlar elde etti.

Turnuva süresince sporcular maske takarken, satranç tahtasının ortasına yerleştirilen cam bölme ile temas en aza indirildi.

Apaydın Satranç Kulübünün kurucusu Fethi Apaydın, pandemi nedeniyle yalnızca internet üzerinden turnuvaların gerçekleştirilebildiğini belirterek, "Bu dönemde ilk kez pandemi kurallarına da uyarak, yüz yüze, masa başında bir turnuva gerçekleştirdik. Hem milli sporcularımız hem de genç sporcularımız için yararlı bir turnuva oldu." ifadelerini kullandı.