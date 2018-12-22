Apaydın: "Köprü Geçiş Cezalarının Affedilmesi Sevindirici"

Köprü geçiş cezalarının affedilmesine ilişkin yasanın TBMM'ye sunulmasının nakliyeci esnafı adına sevindirici olduğunu belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın
, "Nakliyeci esnafımızın yaşamış olduğu bu sorunun kökten çözülecek olması oldukça sevindirici. Yasanın TBMM'den geçmesi ve resmi gazetede yayımlanması ile on binlerce nakliyeci esnafımızın mağduriyeti çözüme kavuşacak. Sesimize kulak veren TBMM başkanımız Binali Yıldırım
başta olmak üzere emeği geçen tüm siyasi partilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
-"310 bini aşkın araç sahibini ilgilendiriyor"
Uzun zamandan beri nakliyeci esnafının mağduriyetinin çözümü için konunun takipçisi olduklarını ifade eden Türkiye
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "6001 sayılı karayolları kanununa geçici bir madde koyarak sorunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kökten çözüme kavuşacak olması oldukça sevindirici. Yapılacak düzenleme ile bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin meclisten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilecek olması nakliyeci esnafımıza rahat bir nefes aldıracak. İkinci önemli konu ise ödenen cezaların geri ödenecek olması da anayasanın eşitlik ilkesine uygun olarak kimsenin hakkı kimseye geçmemiş ve yaşanan mağduriyetler son bulmuş olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüsünden 2017-2018 yılı içerisinde geçiş yapan 310 bini aşkın araç sahibi bu karar ile rahat bir nefes alacak. Çünkü cezaların miktarları çok yüksek ve ödenecek seviyede değildi" diye konuştu.
-"Duyuru ve tebliğler zamanında gönderilmemiş"
Aynı sorunun yeniden yaşanmaması için bu düzenlemenin kökten çözülmesi için TBMM'de atılan adımın gelecek adına da umut verici olduğunun altını çizen TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Yani bu araçların hangisinin kamyon olarak tabi tutulacağı ve hangilerinin dışarıda tutulacağı belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var. Bu karışıklık mutlaka giderilmeli. Çünkü bir kamyonet geçiyor, bir transporter geçemiyor. Bunların gözden geçirilmesi ve yeniden düzenleme yapılması nakliyeci esnafımızı gelecek adına da çok sevindirmektedir. Bugüne kadar 2017-2018 yıları içerisinde toplam 5 milyon 800 bin geçiş yapılmış. Bu geçişlerde çok ciddi bir meblağ oluşmuş. Bunların 26 bin 744 adedinin yaklaşık 20 milyonu tahsil edilmiş. En önemlisi duyurular ve tebliğler zamanında yapılıp gönderilmemiş. İdarenin hatasını görüp bu cezaları geri çekmesi nakliyeci esnafımız adına oldukça sevindirici olmuştur" şeklinde konuştu. - ANKARA