TŞOF Başkanı Apaydın'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Ramazan Bayramı mesajında, "Geçirilen zor günlerin mükafatını aldığımız, sabırlı olmaya, tedbirlere uymaya devam ederek bu zor günleri atlatacağımız günlerin yaklaştığına kalpten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Apaydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bu bayramın salgın tedbirleriyle gerçekleşen son bayram olmasını dileyen Apaydın, şoför esnafı ve vatandaşların bayramını kutladı. Apaydın, mesajında şunları kaydetti:

"Bu sene de dünyada olup biten birçok olaydan etkilenerek, ülkece dönem dönem zor günler atlatarak ama bir şekilde bereket ve sabırla bu mübarek Ramazan Bayramı'na eriştik. Şoför esnafımızın okul servisleri hariç tüm kesimi bir gün bile evde durmadan çalıştı. Geçirilen zor günlerin mükafatını aldığımız, sabırlı olmaya, tedbirlere uymaya devam ederek bu zor günleri atlatacağımız günlerin yaklaştığına kalpten inanıyorum. Bu günlerin salgın gölgesinde geçen son bayramımız olmasını diliyor, şoför camiası adına tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."