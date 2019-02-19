Son Dakika Haberleri: Apaydın: "Siyaset ve Spor Camiasının Başı Sağ Olsun"

Apaydın: "Siyaset ve Spor Camiasının Başı Sağ Olsun"

2 saat önce

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Spor camiasına büyük hizmetler veren Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Apaydın:
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Spor camiasına büyük hizmetler veren Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Eski milletvekili ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Siyaset ve spor camiasının önemli isimlerinden olan Fikret Ünlü'nün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Spor camiasına büyük hizmetler veren Ünlü'ye Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:00 Kaynak: İHA

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