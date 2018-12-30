Apaydın: "Yeni Yıla Trafik Canavarı Olarak Girmeyin"

Yılbaşında alkollü araç kullanmak yerine taksilerin tercih edilmesi gerektiğini hatırlatan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Yeni yıla dışarıda ve alkol alarak girecek vatandaşlarımız kendi araçları yerine taksici esnafımızı tercih etmeli. Alkollü araç kullanmanın cezası bin 2 lira.

Yılbaşında alkollü araç kullanmak yerine taksilerin tercih edilmesi gerektiğini hatırlatan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Yeni yıla dışarıda ve alkol alarak girecek vatandaşlarımız kendi araçları yerine taksici esnafımızı tercih etmeli. Alkollü araç kullanmanın cezası bin 2 lira. O gece taksicilerimiz tüm ülkemizde 24 saat hizmet verecek" dedi.



Alkollü araç kullanımının telafisi olmayan kayıplara neden olacağını vurgulayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Bugüne kadar meydana gelen kazaların ve kesilen cezaların en büyük sebebi alkollü araç kullanımı. Telafisi olmayan kayıplara neden olan alkollü araç kullanımı hem kendi canımızı hem karşıdaki sürücüyü hem de araba içerisinde sevdiğimiz insanları tehlikeye atmak demektir. Bu yılın ilk 11 ayında 134 bin 508 yolcuya alkollü olarak araç kullanmaktan ceza kesildi. Bu sayı geçtiğimiz yıl 103 bin 328 idi. Yani 1 yılda alkollü araç kullanımına kesilen ceza yüzde 30 arttı. Trafiğe giren araç sayısının da sürekli olarak arttığını varsayarsak bu durumun azalması tamamen sürücüye bağlı. Yine aynı dönemde 2 bin 869 kişi alkollü araç kullanmak suretiyle ölümlü yaralanmalı trafik kazasına sebep oldu" şeklinde konuştu.



"Yılbaşında taksilerimiz 81 ilde 24 saat hizmette olacak"



Yılbaşını dışarıda geçirecek vatandaşların 24 saat taksileri tercih edebileceğini vurgulayan Apaydın şunları söyledi:



"Alkollü araç kullanmanın cezası ilk seferde bin 2 lira. O gece sürekli yapılacak olan denetimler de birçok noktada artırılacak. Alkol tüketiminin yoğunlaştığı yılbaşı gecesi vatandaşlarımız kendi araçlarını kullanmamalı. Taksilerimiz o gece 81 ilde 24 saat hizmette olacak. Ayrıca yılbaşı gecesi kış mevsiminin ağır yaşandığı günlerden birisi. Gizli buzlanma gibi mevsimsel faktörler gözden kaçırılmamalı. Vatandaşlarımız trafik kurallarına böyle günlerde daha çok dikkat etmeli. Yeni yıla mutlu ve huzurlu girmek istiyorsak trafik kurallarına uyulmalı." - ANKARA

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