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Apex Legends 100 milyon küresel oyuncuya ulaştı! - Son Dakika

Apex Legends 100 milyon küresel oyuncuya ulaştı!

15.04.2021 18:53
Apex Legends 100 milyon küresel oyuncuya ulaştı!

Geliştirici Respawn Apex Legends'ın, resmi olarak dünya çapında 100 milyondan fazla oyuncuya ulaştığını duyurdu.

Oynaması ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends, 2019'da piyasaya sürüldüğünden bu yana 100 milyondan fazla oyuncu topladı, ancak geliştirici Respawn Entertainment bunun daha yeni başladığı ve daha da artaracağını söylüyor. Geliştirici, sosyal medyadaki haberleri ve çevrimiçi olarak Apex Legends oynayan bir grup hayranı toplayarak çok yakında daha fazla haberin geleceğini gösteren bir video paylaştı.

Apex Legends birçok soruna rağmen, bu kısa zaman içinde kendisi için büyük bir isim yaptı. Oyun ilk yayınlandığında Fortnite popülaritesini artırıyordu, PUBG zirveye zorluyordu. Ancak Apex Legends, iki yıl gibi bir süre içinde 100 milyondan fazla oyuncu topladı ve piyasanın hakimlerden biri olmayı başardı.

Apex Legends'ın yazarı Ashley Reed, Titanfall ile aynı evreni paylaşan ücretsiz Battle Royale oyununun heyecanla beklenen 9. sezonunda çok sayıda Titanfall içeriği olacağını duyurmuştu. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, söylentiler 4 Mayıs 2021 tarihini işaret ediyor.

Apex Legends, PS4 , PS5, PC, Xbox Series X | S ve Xbox Oneplatformlarında ücretsiz olarak oynanabiliyor. Oyunun Nintendo Switch sürümü ise 9 Mart'ta çıkmıştı.

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Apex Legends, EA GAMES, origin, Gamegar, Güncel, Son Dakika

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