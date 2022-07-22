Apex Legends çöktü mü? Apex Legends ne zaman düzelecek? - Son Dakika
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Apex Legends çöktü mü? Apex Legends ne zaman düzelecek?

22.07.2022 15:34
Apex Legends çöktü mü? Apex Legends ne zaman düzelecek?

Respawn Entertainment'ın geliştirdiği oynaması ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends'a bağlanamayan kullanıcılar "Apex Legends çöktü mü?" diye aratıyor. Peki, Apex Legends çöktü mü? Detayları haberimizde…

Oynaması ücretsiz battle royale oyunları arasında popüler olan Apex Legends'a giriş yapmaya çalışan oyuncular bağlantı hatası ile karşılaşıyor. Bağlantı hatasının ardından Apex Legends çöktü mü soruları aratılmaya başlandı. Peki, Apex Legends çöktü mü? Apex Legends sunucu durumu!

APEX LEGENDS ÇÖKTÜ MÜ?

Respawn Entertainment'ın geliştiriciliğini üstlendiği battle royale oyunu Apex Legends'ın Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Batı Avrupa sunucularında çökme sorunu yaşanıyor. Anlık olarak Steam'den 1691, Origin'den 544, PlayStation'dan 735, Xbox'tan 371 ve Nintendo Switch'ten 21 kişi Apex Legends'ın çöktüğüne dair rapor bildirdi.

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APEX LEGENDS NE ZAMAN DÜZELECEK?

Apex Legends'ın Batı Avrupa ve Doğru Avrupa sunucularında yaşanan problem nedeniyle şu anlık oyuncular oyuna girişte sorun yaşıyor. Apex Legends'ın çökme sorunun ne zaman giderileceği hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Apex Legends çöktü mü? Apex Legends ne zaman düzelecek?
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Apex Legends Mobile, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Apex Legends çöktü mü? Apex Legends ne zaman düzelecek? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apex Legends çöktü mü? Apex Legends ne zaman düzelecek? - Son Dakika
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