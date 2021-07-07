Apex Legends Hacklendi - Son Dakika

Apex Legends, Titanfall'da bilgisayar korsanlarıyla savaşmak için yeterince şey yapmadığını düşünen insanlar tarafından saldırıya uğramış gibi .

PC'deki bazı Apex Legends oyuncuları, oyun içi oynatma listelerinin ve bildirimlerin saldırıya uğradığını ve Titanfall bilgisayar korsanlarından şikayet eden metinlerle değiştirildiğini keşfetti.

aldırıya uğramış mesajlar ayrıca, Respawn ve EA'nın eski nişancıyı bilgisayar korsanlarından korumak için yeterince şey yapmadığını iddia eden SaveTitanfall.com adlı bir web sitesinin reklamını yapıyor.

Hack, tüm platformlardaki her oyuncuyu etkilemiyor gibi görünüyor. Bazı oyuncular bu durumun Xbox'ta olabileceğini bildirdi ancak hack'in ekran görüntülerinin ve kliplerinin çoğu oyunun PC versiyonundan.

Saldırıdan etkilenenler, saldırıya uğramış olanın dışındaki diğer oyunlara katılamıyor gibi görünüyordu. Bu hack yüzünden Apex Legends bir süre oynanamaz hale geldi.

Saldırganların ana amacının Titanfall'da yaşanan hacklere bir tepki olduğu düşünülüyor. Geçtiğimiz aylarda oyun içi hack tavan düzeye ulaşmış, oyuna sürekli DDOS saldırıları gerçekleştirilmeye başlamıştı. Bu durumdan rahatsız olan oyuncuların bir başka oyuna saldırması da etik olarak tartışabilecek bir durum.

Apex Legends şimdilik normale dönmüş durumda. Çalışanlar, benzer bir durumun tekrarlanmaması için ekstra çaba serfetmek zorunda kalacak. Bazı oyuncularda yükleme ekranı sorunu da mevcut fakat bunun hack ile bir alakası yok, çözüm için bakmanız yeterli.