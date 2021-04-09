Apex Legends\'ın "War Games" etkinliği önümüzdeki hafta başlıyor

Apex Legends oyuncuları, 13 Nisan'da başlayan War Games etkinliğinde beş yeni oyun modunu deneyebilecekler. Yeni modlar, iki haftalık etkinlik boyunca normal oyun modlarının yerini alacak.

Second Chance, her oyuncuya maç başına bir ücretsiz yeniden doğma hakkı veren ilk yeni oyun modudur. Bir oyuncu öldüğünde, kısa bir süre sonra tüm silahları ve teçhizatı ile bulunduğu yerde yeniden doğar.

Ultra Zones, bir haritaya birkaç sıcak bölge ekleniyor, bu da oyuncuların birden fazla yerde yüksek seviyeli ganimet bulabileceği anlamına geliyor. Her bir Sıcak Bölge, içinde duran oyuncular için Can ve Kalkanları yenileyen bir Parlama Noktası ile kaplı olacak.

The Auto Banners game mode, ölü bir takım arkadaşının vücudundan Banner Kartlarını otomatik olarak alır. Bu, oyuncuların bir vücudu yağmalamak zorunda kalmadan anında Respawn Beacon'a doğru hareket etmelerini sağlar. Ganimet havuzu da bu modda oyuncuların daha fazla Mobile Respawn Beacon bulmasına izin verecek şekilde ayarlanıyor.

Killing Time, bu modda bir oyuncu her öldürüldüğünde maçtaki raund süresi azalır. Bir turda birden fazla oyuncu ölürse, oyuncular alanın normalden çok daha hızlı kapanmasını sağlar.

Armor Regen, bu mod zırhın zamanla yenilenmesine izin veriyor. Zırh, saniyede 12 yenilenir ve hasar aldıktan 8 saniye sonra yenilenmeye başlar. Zırhınız yok edilirse, gecikme ikiye katlanarak 16 saniyeye çıkar.

Oyunları modları için program şu şekildedir:

Second Chance: 13 Nisan Salı - 15 Nisan Perşembe

Ultra Zones: 15 Nisan Perşembe - 19 Nisan Pazartesi

The Auto Banners game mode: 19 Nisan Pazartesi - 21 Nisan Çarşamba

Killing Time: 21 Nisan Çarşamba - 23 Nisan Cuma

Armor Regen: 23 Nisan Cuma - 27 Nisan Salı

Oyuncular ayrıca silah görünümleri, açılabilir savaş geçişi seviyeleri ve diğer kozmetik öğeleri içeren War Games ödüllerini kazanabilecek.

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