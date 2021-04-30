Apex Legends'ın yeni karakteri Valkyrie ve yetenekleri tanıtıldı!

Apex Legends'ın en yeni karakteri Valkyrie EA Games tarafından hazırlanan bir animasyon video ile tanıtıldı. Yeni oyun karakterini Apex Legends'in Legacy fragmanında görmüştük. İlk bakışı o videoda attığımız karakter dün EA tarafından tanıtıldı.

Valkyrie'ın hikayesi de oyuncular tarafından beğenilmiş görünüyor. Karakterin özellikleri:

Gerçek Adı: Kairi Imahara

Yaş: 30

Ana Dünya: Angelia

Taktik Yetenek: Füze Sürüsü -> Düşmana hasar veren ve yönünü şaşırtan bir mini roket sürüsü ateşler

Pasif Yetenek: VTOL Jetleri -> Jetpack'i uçmak için kullanır ancak yakıt sınırlıdır yine de fazla mesafe kat eder

Ulti: Dalışı -> Gökyüzüne dalmaya başlar ve müttefikler size katılmak için kalkış sistemlerine bağlanabilir