Apex Legends Mobile bir ilki başardı! 60 ülkede zirvede

Respawn Entertainment'ın popüler battle royale oyunu Apex Legends Mobile, çıkışının ilk haftasında App Store listelerini sallamayı başardı. 17 Mayıs'ta piyasaya sürülen Apex Legends Mobile, 60 ülkede en çok indirilen iOS oyunu haline geldi.

Apex Legends Mobile haftanın en çok indirilen iOS oyunu oldu

İlk olarak Şubat 2019 tarihinde konsol ve PC için çıkış yapan Apex Legends, geçtiğimiz haftadan bu yana mobil oyuncular arasında bir hayli popüler hale geldi. PUBG'nin Hindistan'a özel sürümü olan Battlegrounds Mobile India'yı sollayan Apex Legends Mobile, Türkiye dahil 60 farklı ülkenin App Store'unda zirveye oturdu.

Apex Legends Mobile çıktı! Oyunculara neler sunuyor?

17 Mayıs'ta duyurulması rağmen büyük bir kitlenin ilgisiyle karşı karşıya kalan Apex Legends Mobile, battle royale dünyasını yeniden ayağa kaldırmayı başardı. 60 ülkede birinci olan oyun ayrıca 89 ülkenin App Store'unda ise en çok indirilen 10 uygulama arasında boy gösterdi.

Apex Legends Mobile'ın üst düzey başarısı aslında daha oyun sunulmadan önce başladı. Respawn Entertainment'ın açıklamasına göre, lansman gününe kadar 15 milyondan fazla oyuncu battle royale oyununa ön kayıt yaptırdı.

Ayrıca şirket, ön kayıt yaptıran oyunculara özel ödüller sunmanın yanı sıra, ön kayıt yaptıran her oyuncu için kilidi açılacak bir dizi ödül de duyurdu. Böylece daha fazla ön kayıt, daha fazla ödül anlamına geliyordu.

Geçtiğimiz haftalarda 2022 mali yılının 3. çeyreğinin mobil gelir raporunu yayınlayan EA Games, yüzde 78'lik bir büyüme yaşadığını ortaya koydu. Bu devasa büyüme, oyun stüdyosunun mobil pazardaki yatırımlarını genişletmesine yol açtı.

Apex Legends'in şimdiye kadar oldukça karlı bir iş olduğunu göz ardı etmeyelim. EA Games'in battle royale oyunu rekor kıran kazancıyla rakiplerini sollamayı başardı. 2019 yılında sunulan Apex Legends'in bugüne kadar 2 milyar dolar kazanç elde ettiği ifade edildi.

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