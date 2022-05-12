Apex Legends Mobile çıkış tarihi belli oldu! - Son Dakika
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Apex Legends Mobile çıkış tarihi belli oldu!

12.05.2022 18:26
Apex Legends Mobile çıkış tarihi belli oldu!

Yaklaşık bir yıldır beta sürecinde bulunan Apex Legends Mobile oyununun tam çıkış tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar...

Uzunca bir süredir gündemde olan Apex Legends Mobile için beklenen haber sonunda geldi. Geçtiğimiz hafta mayıs ayı içinde çıkacağı açıklanan mobil oyun için tam tarih verildi. İşte Apex Legends Mobile çıkış tarihi.

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Apex Legends Mobile çıkış tarihi

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanacak Apex Legends Mobile, yaklaşık bir yıldır beta sürecindeydi. Oyun, şubat ayında Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Malezya, Filipinler, Endonezya, Meksika, Peru, Arjantin ve Kolombiya'daki Android ve iOS cihazlar için sınırlı bölgesel lansmanı da gerçekleştirdi.

Bu gelişmenin ardından küresel pazarlar için ön siparişe açılan Apex Legends Mobile, 17 Mayıs'ta Android ve iOS cihazlar için tüm dünyada çıkış yapacak. Sırasıyla 3 GB ve 2 GB RAM gereksinimine sahip mobil oyunda PC versiyonunda olduğu gibi en fazla üç oyuncudan oluşan takımlar ve bir maçta toplamda 60 oyuncu kapasitesi bulunacak.

Apex Legends Mobile'ın paylaşılan son videosuna göz attığımızda grafiksel anlamda başarılı bir iş çıkartılmış diyebiliriz. Tabii nihai kararın oyuncularda olduğunu da belirtmekte fayda var.

Son dönemde oyun sektöründe Battle Royale konseptli oyunların sayısında ciddi bir artış yaşandı. EA'nın 2019 yılında piyasaya sürdüğü ve oyunseverlerden olumlu geri dönüşler almayı başaran Apex Legends'in mobil sürümü oyuncuların beğenisini kazanacak mı ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun, çıkış yapması halinde hedeflediği başarıya ulaşabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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