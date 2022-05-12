Apex Legends minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Apex Legends kaç GB?

En fazla 20, üç kişilik mangaları veya 30 kişilik Duos bir adada karaya ve savaşta tüm diğer oyuncuları yenmeye çalışmadan önce silah ve malzeme arayarak düşmanlarınızı alt etmeye çalışın. Adadaki mevcut oyun alanı zamanla küçülmeye başlar ve oyuncuları hareket etmeye zorlar veya kendilerini ölümcül olabilecek oyun alanını dışında bulmaktadır. Hayatta kalan en son takım turu kazanmaktadır. Oyunun geçtiği evre ise Respawn Entertainment'ın Titanfall 2 ile aynı bilim kurgu evrenidir. Peki, Apex Legends sistem gereksinimleri neler? Apex Legends kaç GB? Apex Legends minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Apex Legends sistem gereksinimleri 2023! İşte detaylar...
Oyun içi sistem çalışmaları 2016'nın sonlarında başladı, fakat proje lansmanına kadar sır olarak saklanarak kimseye bilgi verilmedi. Apex Legends oyununun 2019'da piyasaya sürülmesi bir süpriz olarak karşılandı, çünkü o noktaya kadar Respawn Entertainment'ın stüdyonun önceki büyük oyunu olan Titanfall franchise'ına üçüncü bir taksit üzerinde çalıştığı varsayılmıştı. Apex Legends, oynanışını ilerletme sistemini ve çeşitli türlerden öğelerin kaynaşmasını öven eleştirmenlerden olumlu geri dönüşler aldı. Bazıları diğer battle royal oyunlarına bir rakip olarak görüyordu. Apex Legends ilk haftasının sonlarına gelirken 25 milyondan fazla oyuncuyu ve ilk ayında 50 milyondan fazla oyuncuyu bünyesinde bulundurdu. Ekim 2019 itibarıyla yaklaşık 70 milyon oyuncuya sahipti.
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Apex Legends'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 56 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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