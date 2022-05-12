Apex Legends minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Apex Legends kaç GB? - Son Dakika
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Apex Legends minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Apex Legends kaç GB?

08.01.2023 11:25

Apex Legends, Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan ücretsiz bir battle royal oyunudur. Apex Legends sistem gereksinimleri nelerdir? Apex Legends kaç GB? Apex Legends minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Apex Legends sistem gereksinimleri 2023! Detaylar haberimizde...

En fazla 20, üç kişilik mangaları veya 30 kişilik Duos bir adada karaya ve savaşta tüm diğer oyuncuları yenmeye çalışmadan önce silah ve malzeme arayarak düşmanlarınızı alt etmeye çalışın. Adadaki mevcut oyun alanı zamanla küçülmeye başlar ve oyuncuları hareket etmeye zorlar veya kendilerini ölümcül olabilecek oyun alanını dışında bulmaktadır. Hayatta kalan en son takım turu kazanmaktadır. Oyunun geçtiği evre ise Respawn Entertainment'ın Titanfall 2 ile aynı bilim kurgu evrenidir. Peki, Apex Legends sistem gereksinimleri neler? Apex Legends kaç GB? Apex Legends minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Apex Legends sistem gereksinimleri 2023! İşte detaylar...

APEX LEGENDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Oyun içi sistem çalışmaları 2016'nın sonlarında başladı, fakat proje lansmanına kadar sır olarak saklanarak kimseye bilgi verilmedi. Apex Legends oyununun 2019'da piyasaya sürülmesi bir süpriz olarak karşılandı, çünkü o noktaya kadar Respawn Entertainment'ın stüdyonun önceki büyük oyunu olan Titanfall franchise'ına üçüncü bir taksit üzerinde çalıştığı varsayılmıştı. Apex Legends, oynanışını ilerletme sistemini ve çeşitli türlerden öğelerin kaynaşmasını öven eleştirmenlerden olumlu geri dönüşler aldı. Bazıları diğer battle royal oyunlarına bir rakip olarak görüyordu. Apex Legends ilk haftasının sonlarına gelirken 25 milyondan fazla oyuncuyu ve ilk ayında 50 milyondan fazla oyuncuyu bünyesinde bulundurdu. Ekim 2019 itibarıyla yaklaşık 70 milyon oyuncuya sahipti.

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APEX LEGENDS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletimSistemi: Windows 7
  • İşlemci: AMD FX 4350 veya Intel Core i3 6300
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7730 veya NVIDIA GeForce GT 640
  • Depolama: 56 GB kullanılabilir alan

APEX LEGENDS ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 veya Intel Core i5
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon R9 290 veya NVIDIA GeForce GTX 970
  • Depolama: 56 GB kullanılabilir alan

APEX LEGENDS KAÇ GB?

Apex Legends'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 56 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

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Son Dakika Gamegar Apex Legends minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Apex Legends kaç GB? - Son Dakika


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