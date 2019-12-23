APİKAM'da "İzmir Mutfağı" söyleşisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel APİKAM'da 'İzmir Mutfağı' söyleşisi - Son Dakika

APİKAM'da "İzmir Mutfağı" söyleşisi

6 saat önce

Kent Söyleşileri'ne bu yıl son olarak Nejat Yentürk konuk olacak.

APİKAM'da

Kent Söyleşileri'ne bu yıl son olarak Nejat Yentürk konuk olacak. Yentürk "Tarih, Kimlik ve Hafıza Kaybı Üçgeninde İzmir'in Mutfak Mirası"nı anlatacak.


Kent tarihi ve kültürüne ışık tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) yılın son etkinliğinde Koleksiyoncu ve Araştırmacı Nejat Yentürk'ü konuk edecek. "Tarih, Kimlik ve Hafıza Kaybı Üçgeninde İzmir'in Mutfak Mirası" başlıklı söyleşi 25 Aralık Çarşamba günü 18.00'de APİKAM Toplantı Salonunda yapılacak. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Nejat Yentürk, yemek kültürü ve kozmetoloji tarihi üzerine de çalışıyor. Nejat Yentürk'ün "Ayaküstü İzmir - Sokak ve Fırın Lezzetleri" adlı eseri, Dünya Kitap tarafından "En İyi Gastronomi Kitabı" seçilirken "Gourmand World Cookbook Awards- Türkiye'nin En İyi Sokak Lezzetleri Kitabı" ödülüne de layık görüldü. Yentürk, koleksiyonlarıyla yurt içinde ve dışındaki birçok sergiye katıldı, birçok serginin de danışmanlığını üstlendi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
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