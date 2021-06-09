Apiterapi Merkezi İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika

Apiterapi Merkezi Güdümlü Proje Toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın katılımı ile gerçekleşti. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde yapılan toplantıya Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı V. Caner Yıldız, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ve Teknopark A. Ş. Genel Müdürü Barış Ethem Süzek katıldı. Fizibilite çalışmaları Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından yürütülen ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen Apiterapi Merkezi için yapılan toplantıda, paydaşların belirlenmesi için ön görüşme gerçekleştirilirken, yapılabilecek çalışmalar ve projenin yürütülmesi kapsamında detaylar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanları tarafından Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitimleri (GETAT) hakkında sunum yapılırken, Apiterapinin geleneksel tıp yöntemlerinde kullanılması yönünde değerlendirmelerde bulunuldu. Proje ile Muğla'da arıcılık sektöründe faaliyet gösteren arıcıların arı sütü, polen ve propolis gibi yüksek katma değerli apiterapik ürünleri üretmelerine ve söz konusu ürünlerin işlenerek pazarlanmasına ve Apiterapi İnovasyon Merkezi'nin kurulmasına olanak sağlayacağı ifade edildi.