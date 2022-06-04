APK yüklemek suç mu? Yasal sorumlulukları neler? - Son Dakika
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APK yüklemek suç mu? Yasal sorumlulukları neler?

04.06.2022 14:38
APK yüklemek suç mu? Yasal sorumlulukları neler?

Android kullananların sıklıkla karşılaştığı terimlerden birisi de APK. Peki APK yüklemek suç mu? Yasal sorumlulukları neler?

Zevkler ve renkler tartışılmaz sözünün karşılığı niteliğindeki Android mi iOS mu tartışması hiçbir zaman bitmeyecek. Ancak şunu biliyoruz ki Android açık kaynak kodlu ve iOS'a göre daha fazla modifikasyon imkanı sunuyor. Tabii bu işletim sistemini kullananların sıklıkla karşılaştığı terimlerden birisi de APK. Peki APK yüklemek suç mu? Yasal sorumlulukları neler? Yazımızda anlattık.

APK nedir?

Android Package Kit kelimelerinin kısaltılmış hali olan APK, mobil uygulamaların dağıtımı ve kurulumu için Android işletim sistemi tarafından kullanılan paket dosya biçimidir. Bu tür dosyalar, Google Play Store gibi uygulama mağazalarının üçüncü parti platformlarda da kullanıcılara sunulabiliyor.

APK yüklemek suç mu? Yasal sorumlulukları neler?

Google Play Store gibi mağazalardan bir uygulama indirdiğinizde temelde bir APK dosyası yüklemiş olursunuz. Daha sonra bu yazılım APK uzantısı sayesinde sisteminize kolaylıkla kurulur. Ancak çoğu kullanıcı indirdikleri dosyanın aslında bir APK olduğunun farkında olmaz. Bu nedenle söz konusu dosya uzantısının genellikle sadece üçüncü taraf platformlardan indirildiği düşünülüyor.

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APK neden tercih ediliyor?

APK dosyalarının tercih edilme nedenlerinin başında bölge kısıtlamaları geliyor. Zira bir uygulama, Google Play Store gibi mağazalardan ilgili kısıtlama nedeniyle yüklenemezken, üçüncü taraf platformlar üzerinden indirilebiliyor.

APK yüklemek suç mu? Yasal sorumlulukları neler?

Bunun dışında güncellemeden sonra gelen özellikleri beğenilmeyen bir uygulamanın eski bir sürümünü yüklemek için kullanılıyor. APK, bu gibi durumlarda gerçekten faydalı oluyor.

APK'nın ülkemiz dahil tüm dünyada bu kadar popüler olmasının nedenlerinden birisi de hepimizin bildiği üzere korsan kullanım diyebiliriz. Ücretli bir uygulamanın üzerinde hak sahibinin izni olmadan değişiklik yapılarak ücretsiz sunulması korsan kategorisine giriyor. Bu yolu kesinlikle önermediğimizi belirtelim.

APK yüklemek suç mu? Yasal sorumlulukları neler?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bölge kısıtlaması ya da güncelleme sorunları gibi nedenlerden dolayı APK yüklemek herhangi bir suç teşkil etmiyor. Ancak burada da güvenliğinden emin olduğunuz bir platform bulmanız gerekiyor. Zira Google Play Store gibi mağazaların dışından yüklenen dosyaların herhangi bir güvenlik kontrolünden geçmediğini söyleyebiliriz. Bu nedenle cihazınızda bir Antivirüs programı olması önemli. Aksi takdirde trojanlı bir uygulamayı indirmeniz kuvvetle muhtemel.

APK yüklemek suç mu? Yasal sorumlulukları neler?

Ücretli uygulamaları üçüncü taraf platformlardan APK sayesinde ücretsiz yüklemek ise korsan kategorisine girmesi nedeniyle suç oluyor. Korsan oyun oynamak ve yazılım kullanmak ülkemiz dahil olmak üzere tüm dünyada suçtur. Ancak genellikle görünürde bir ceza olmadığı için kullanılmaya devam ediyor. Öte yandan bazı ülkelerde korsan yazılım kullanımı nedeniyle binlerce dolarlık para cezaları uygulanıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce APK yüklemek suç mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Google Play Store, Güncel, Son Dakika

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