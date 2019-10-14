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Apocalyptica 3 konser için Türkiye'de

49 dakika önce

Grup, 25 Ekim Cuma İzmir Arena, 26 Ekim Cumartesi İstanbul Volkswagen Arena ve 27 Ekim Pazar Ankara Milyon Performance Hall'da sevenleriyle buluşacak.

Apocalyptica 3 konser için Türkiye'de, System.String[]

Grup, 25 Ekim Cuma İzmir Arena, 26 Ekim Cumartesi İstanbul Volkswagen Arena ve 27 Ekim Pazar Ankara Milyon Performance Hall'da sevenleriyle buluşacak.


10 Mayıs 1996'da Finlandiyalı grup Apocalyptica epik çıkış albümleri olan PLays Metallica By Four Cellos'u yayınladı.


Grup, albümün 20. yılı şerefine bu albümü tekrar yayınlarken, daha önce hiç yayınlamadıkları "Battery", "Nothing Else Matters" ve "Seek & Destroy"un da re-master edilmiş enstrümental versiyonlarını bonus olarak kaydettiler.


Albümün yayınlanmasıyla birlikte Plays Metallica By Four Cellos dünyanın en büyük metal grubunun hitlerine yeni bir bakış açısı getirdi. Kariyerini bu yeni janra üzerine şekillendiren Apocalyptica, 20 yılı aşkın süre boyunca dünya çapında milyonlarca kayıt sattı ve kapalı gişe konserler verdi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:52 
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