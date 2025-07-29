Apollon Tapınağı\'nın Aydınlatılması Türk Turizmini Yeniden Canlandırıyor

Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MASİAD) Başkanı Ahmet Emre Cengiz, Side Antik Kenti'nde gerçekleştirilen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Apollon Tapınağı'na yapılan aydınlatma çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, bu simgesel yapının artık yalnızca tarihî bir anıt değil, aynı zamanda Türkiye'nin turizmdeki küresel yüzü olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin en etkileyici antik yapılarından biri olan Apollon Tapınağı, gece aydınlatmalarıyla birlikte çok daha güçlü bir görsel etkiye kavuştu. Başkan Cengiz, tapınağın ışıklandırılmasıyla hem Side'nin hem de Türkiye'nin turizm vitrinine yeni bir boyut kazandırıldığını belirtti:

"Apollon Tapınağı, uluslararası turizm fuarlarında Türkiye'yi temsil eden en önemli sembollerden biri. Gece aydınlatması sayesinde bu simgesel değeri daha da görünür hale geldi. Biz de MASİAD olarak bu projeye sponsor olmaktan büyük gurur duyuyoruz," dedi.

Gece Müzeciliğiyle Yeni Bir Turizm Deneyimi

Proje kapsamında Apollon Tapınağı ile birlikte Side Antik Kenti de gece müzeciliğine açıldı. Bu sayede yaz aylarında gündüz saatlerinde aşırı sıcaklardan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen turistler için alternatif bir ziyaret saati oluşturuldu. MASİAD'ın bu süreçte üstlendiği rol, sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda kültürel mirasa sahip çıkma ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlama anlamı taşıyor.

"Bu proje sayesinde hem tarihimize sahip çıkıyoruz hem de bölge ekonomisini canlandırıyoruz. Gece müzeciliği, Side'nin ziyaretçilerine günün her saati unutulmaz bir deneyim sunmasını sağladı," diye konuştu Cengiz.

Turizmde Rekorlar Kırılıyor: Antalya Yükselişte

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Antalya turizmine dair yaptığı rekor açıklamalar da MASİAD tarafından memnuniyetle karşılandı. Bakan Ersoy, 26 Temmuz'da Antalya'ya 104.359 yabancı turistin giriş yaptığını ve bu sayının bugüne kadarki en yüksek günlük ziyaretçi rakamı olduğunu duyurdu. Yılbaşından bu yana 8.5 milyonu aşkın yabancı ziyaretçinin Antalya'yı tercih ettiğini belirtti.

Başkan Cengiz, bu verilerin bölgedeki turizm yatırımlarının ne kadar doğru adımlar olduğunu gösterdiğini söyledi: "Bu rakamlar Antalya'nın artık sadece bir tatil destinasyonu değil, küresel turizmde başrol oynayan bir şehir olduğunu gösteriyor. Biz sanayiciler ve iş insanları olarak bu yükselişe katkı sağlamak için üzerimize düşeni yapıyoruz."

Birlikte Daha Güçlü: MASİAD'dan İş Birliği Vurgusu

Cengiz, açıklamasının sonunda turizmdeki bu olumlu ivmenin sürdürülebilmesi için tüm paydaşların iş birliği içinde olması gerektiğinin altını çizdi. MASİAD olarak sadece sanayi ve ekonomiyle değil, kültürel projelerle de bölgeye katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.