Apollonia Mozaik Akademisi'nde Eğitimler Başladı
15 dakika önce
Nilüfer Belediyesi'nin mozaik sanatını gelecek nesillere aktarmak maksadıyla açtığı 'Apollonia Mozaik Akademisi'ne katılan Devrim Erbil ile Gazanfer Bayram, mozaik sanatının inceliklerini anlattı.
Nilüfer Belediyesi'nin mozaik sanatını gelecek nesillere aktarmak maksadıyla açtığı 'Apollonia Mozaik Akademisi'ne katılan Devrim Erbil
ile Gazanfer Bayram, mozaik sanatının inceliklerini anlattı.
"Apollonia Mozaik Akademisi"nde eğitimler başladı. Eğitimleri mozaik sanatının farklı alanlarında uzmanlaşmış sanatçılar verecek. Akademinin ilk konuğu, Türk resim sanatında soyut anlatımın en güçlü isimlerinden biri olan Devrim Erbil ile Uluslararası Çağdaş Mozaik Derneği Başkanı ve 2006 Kongre AİMC Üsküp
Başkanı Gazanfer Bayram oldu. Erbil ve Bayram, Gölyazı
'da gerçekleştirilen eğitimde hem tecrübelerini, hem de mozaik sanatının inceliklerini paylaştı. Devrim Erbil, Anadolu'nun zengin mozaik kaynaklarından bahsettiği konuşmasında, bu sanatı yaşatma sorumluluğunu hisseden Nilüfer Belediyesi'ne çabalarından dolayı teşekkür etti.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç
da, İstanbul
, Ankara
, İzmir
ve Gaziantep
'ten gelen ustaların portre, antik mozaik ve çağdaş mozaik sanatı alanlarında eğitimler vereceğini ifade etti. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:52 Kaynak: İHA
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