App Store 2020 uygulama önerileri belli oldu - Son Dakika

Bu kriterlerin içerisinde sağlık, spor, alışveriş ve yemek uygulamaları yer aldı. Apple bu uygulamaları belirlerken, kullanıcıların indirme sıklığını da dikkate aldı.

Apple, 2020 yılında birçok alanda iyi bir rehber olması adına App Store üzerinden uygulama önerilerini sundu.

Bunu her yıl yapan ve indirilme sıklığıyla birlikte içerik değerlendirmelerini de göz önünde bulunduran Apple, önerilerine en iyi 20 uygulamayı ekledi. Bu uygulamaların içerisinde seyahatten yemeğe kadar birçok farklı platform yer aldı. Düzenli olarak en iyi mobil uygulamalar belirlenip kullanıcılara önerildi. Stresten uzaklaşmak isteyenler, yeni bir dil öğrenmek isteyenler ya da çok iyi yemek yapmak isteyenler için 20 farklı uygulama kullanıcıların ilgisine göre şekillendi.

Apple'ın kullanıcılarına özel önerileri

Apple, her yıl düzenli olarak yaptığı gibi bu yılda kullanıcılarına özel öneriler hazırladı. 20 yeni uygulamayı 2020 yılı itibariyle paylaştı.

Daha uygun fiyatlara alışveriş yapmak, daha fit olmak, yeni bir dil öğrenmek ya da iyi yapmak için birçok uygulama takipçilerin hizmetinde. Seyahatinizde size Piri- Sesli Seyahat Rehberi sayesinde yolculuğunuzu düzenleyebilir ya da Hello7 ile İngilizce kelime hazinenizi geliştirebilirsiniz.

Eğer tüm bunlar dışında mutfakta zaman geçirmeyi seviyorsanız da sitedeki tek yemek uygulaması olan Lokma'ya göz atabilirsiniz.GZT'nin yemek uygulaması Lokma, tek yemek sitesi olarak bu 20 uygulamanın arasında öne çıktı.

En çok yemek uygulamalarını sevdik

GZT bünyesinde yer alan Lokma uygulaması, kendini ön plana çıkaran tarifleri nedeniyle Google 2019'un 'en iyi kişisel gelişim uygulaması' olarak dikkat çekmekte. 11 Kasım'da toplam 4 kategoride başlayan oy sürecinde kullanıcıların deneyimleri belirleyici olmuş Lokma, yemek alanında listede yer almıştı. Google Play Store 2019'un en iyileri editörlerinin seçimiyle Ablo, halk oylamasıyla seçilen 2019'un en iyi uygulaması ise Oyna Kazan oldu. En iyi günlük yardımcı kategorisinde ActionDash, Google Fotoğraflar'da Gallery Go ipi göğüsleyen diğer uygulamalar olmuştu.