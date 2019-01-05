App Store'da Bulunan 14 Oyunda Kişisel Bilgilerinizi Ele Geçiren Bir Virüs Tespit Edildi

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Erkek Sevgilisiyle Birlikte Olmak için Karısını Öldüren Eşcinsel Koca, 30 Yıl Hapse Çarptırıldı

Yetkisi Olmadığı Halde Kendini Yetkili Servis Olarak Tanıtanlara 341 Bin TL'ye Kadar Ceza Kesilecek