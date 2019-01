App Store'da Bulunan 14 Oyunda Kişisel Bilgilerinizi Ele Geçiren Bir Virüs Tespit Edildi

Güvenlik araştırmacıları daha önceden Google Play 'de baş gösteren Golduck adı verilen bir zararlının (malware) şu an App Store 'da olduğunu belirtti. Wandera isimli bir güvenlik araştırma firması "14 uygulamada tespit edilen bu zararlı, yine zararlı bir serverla sürekli iletişim halinde kalıyor" ifadelerine yer verdi.Bu zararlının tarihi bir yıldan biraz daha fazla. İlk olarak Play Store'da bulunan klasik ve retro oyunlarda tespit edilen bu zararlı, yaklaşık 10 milyon kişiyi etkilemişti. Virüs, telefonlarda yüksek önceliğe sahip oluyor ve ücretli mesaj göndermek gibi bazı yöntemlerle para kazanıyor.Wandera firmasından yapılan diğer açıklamalarda "Golduck server'ı zaten bizim izleme listemizdeydi. Bazı iOS cihazları ile iletişim haline geçtiğini fark ettiğimiz zaman soruşturmayı derinleştirdik ve 14 uygulamanın etkilendiğini gördük" dedi.Etkilenen oyun ve uygulamalar:Commando Metal: Classic ContraSuper Pentron Adventure: Super HardClassic Tank vs Super BomberSuper Adventure of MaritronRoy Adventure Troll GameTrap Dungeons: Super AdventureBounce Classic LegendBlock GameClassic Bomber: Super LegendBrain It On: Stickman PhysicsBomber Game: Classic BombermanClassic Brick – Retro BlockThe Climber BrickChicken Shoot Galaxy InvadersGolduck, oyunlarda bulunan reklam bölümlerinde çıkan zararlı sunucu ile iletişime geçerek telefon hakkındaki bazı bilgileri (IP adresi, telefon model bilgisi, hangi uygulamada olduğu vs.) karşı tarafa gönderiyor. Şu an için zararlı, sadece server'a bilgi göndermekle kaldı ama önümüzdeki dönemde Android cihazlarda olduğu gibi ücretli mesajlar gönderme gibi yöntemleri uygulayabilir.Ortalama bir akıllı telefon kullanıcısı için uygulamaların içine saklanmış bu tarz zararlılar en büyük tehlikeyi oluşturuyor. Alabileceğiniz en basit güvenlik tedbiri: "İhtiyacınız olmayan veya güvenemeyeceğiniz hiçbir uygulamayı indirmeyin."CES 2019 fuarında verdiği reklamla diğer üreticilere güvenlik konusunda taş atan Apple , 'dakika bir gol bir' diyebileceğimiz bir haberle karşımıza çıktı. Yukarıda bahsettiğimiz oyunlardan biri cihazınızda yüklüyse, en kısa süre içerisinde silmenizi tavsiye ederiz.