Son Dakika Haberleri: App Store'da Bulunan 14 Oyunda Kişisel Bilgilerinizi Ele Geçiren Bir Virüs Tespit Edildi

App Store'da Bulunan 14 Oyunda Kişisel Bilgilerinizi Ele Geçiren Bir Virüs Tespit Edildi

51 dakika önce

Güvenli kale olarak bildiğimiz Apple cephesi, bir zararlı tehdidiyle karşı karşıya. Wandera isimli güvenlik firmasının tespit ettiği zararlı şimdiye kadar 14 uygulamaya bulaşmış. Siz de haberimizdeki uygulamalara bakarak etkilenip etkilenmediğinizi bulabilirsiniz.

App Store'da Bulunan 14 Oyunda Kişisel Bilgilerinizi Ele Geçiren Bir Virüs Tespit Edildi, System.String[]
Güvenlik araştırmacıları daha önceden Google Play'de baş gösteren Golduck adı verilen bir zararlının (malware) şu an App Store'da olduğunu belirtti. Wandera isimli bir güvenlik araştırma firması "14 uygulamada tespit edilen bu zararlı, yine zararlı bir serverla sürekli iletişim halinde kalıyor" ifadelerine yer verdi.

Bu zararlının tarihi bir yıldan biraz daha fazla. İlk olarak Play Store'da bulunan klasik ve retro oyunlarda tespit edilen bu zararlı, yaklaşık 10 milyon kişiyi etkilemişti. Virüs, telefonlarda yüksek önceliğe sahip oluyor ve ücretli mesaj göndermek gibi bazı yöntemlerle para kazanıyor.




Wandera firmasından yapılan diğer açıklamalarda "Golduck server'ı zaten bizim izleme listemizdeydi. Bazı iOS cihazları ile iletişim haline geçtiğini fark ettiğimiz zaman soruşturmayı derinleştirdik ve 14 uygulamanın etkilendiğini gördük" dedi.

Etkilenen oyun ve uygulamalar:



Commando Metal: Classic Contra


Super Pentron Adventure: Super Hard


Classic Tank vs Super Bomber


Super Adventure of Maritron


Roy Adventure Troll Game


Trap Dungeons: Super Adventure


Bounce Classic Legend


Block Game


Classic Bomber: Super Legend


Brain It On: Stickman Physics


Bomber Game: Classic Bomberman


Classic Brick – Retro Block


The Climber Brick


Chicken Shoot Galaxy Invaders




Golduck, oyunlarda bulunan reklam bölümlerinde çıkan zararlı sunucu ile iletişime geçerek telefon hakkındaki bazı bilgileri (IP adresi, telefon model bilgisi, hangi uygulamada olduğu vs.) karşı tarafa gönderiyor. Şu an için zararlı, sadece server'a bilgi göndermekle kaldı ama önümüzdeki dönemde Android cihazlarda olduğu gibi ücretli mesajlar gönderme gibi yöntemleri uygulayabilir.

Ortalama bir akıllı telefon kullanıcısı için uygulamaların içine saklanmış bu tarz zararlılar en büyük tehlikeyi oluşturuyor. Alabileceğiniz en basit güvenlik tedbiri: "İhtiyacınız olmayan veya güvenemeyeceğiniz hiçbir uygulamayı indirmeyin."




CES 2019 fuarında verdiği reklamla diğer üreticilere güvenlik konusunda taş atan Apple, 'dakika bir gol bir' diyebileceğimiz bir haberle karşımıza çıktı. Yukarıda bahsettiğimiz oyunlardan biri cihazınızda yüklüyse, en kısa süre içerisinde silmenizi tavsiye ederiz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:06 

Aydın Doğan Vakfı, Apple, App Store, Teknoloji
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