App Store ve Play Store arasında harcama yarışı! İşte sonuç - Son Dakika
Üye Girişi

App Store ve Play Store arasında harcama yarışı! İşte sonuç

07.07.2022 01:00
App Store ve Play Store arasında harcama yarışı! İşte sonuç

2022'nin ilk yarısında uygulama pazarındaki harcamaların istatistiği ortaya çıktı. App Store ve Play Store dünyasında sonuçlar dikkat çekti.

App Store ve Play Store, iOS ve Android kullanıcıları için oldukça önemli bir yere sahip. Ancak, bir istatistik yılın ilk yarısını ikinci yarıdan ayıran çizgide ilginç bir durum olduğunu gösterdi. Bakılan istatistikte, dikkat çeken yetersiz bir artış söz konusu. İşte detaylar!

App Store, uygulama harcamalarında öne geçti

İstatistiğe göre, Google Play Store mağazasının uygulama satın alımlarından elde edilen gelir, 2022'nin ilk yarısında yüzde 7,4 azaldı. Android kullanıcıları, bu ilk yarıda uygulamalar için toplam 21,3 milyar dolar harcadı. 2021'in ilk yarısında ise bu 23 milyar dolardı.

Android kullanıcılarında durum bu şekildeyken, App Store'dan alışveriş yapan iOS kullanıcılarını yapmış olduğu harcama yaklaşık 65 milyar dolara ulaştı. 2021'in toplam geliri ise 64,4 milyar dolardı. Genel olarak bakıldığında Play Store ve App Store'u yıllık artışının toplamı yüzde 1 oranında.

Apple, ürünlerini siber saldırılardan korumak için yeni özelliğini duyurdu!

App Store'daki harcamalar yavaşlamasına rağmen, Google Play Store gibi bir düşüş meydana gelmedi. Düşüşlerin nedeni olarak ise kullanıcıların artık telefonlarını kullanmak için zaman harcamamalarını göstermek mümkün.

Ayrıca pandemi sonrasının da bir etkisi olduğu düşünülüyor. Örneğin, Play Store'un yıllık artışı, pandeminin etkili olduğu 2021'in ilk yarısında yüzde 30 oranındaydı. App Store geliri ise aynı dönemde yalnızca yüzde 22,1 oranında arttı.

Bu da Play Store'un pandemiden daha fazla yararlandığını gösteriyor. Ayrıca bu durum, pandemiden bu kadar etkilenen Play Store mağazasının, pandemi sonrası dönemde neden büyük bir harcama düşüşü yaşadığını gösteriyor.

Ek olarak rapora göre, Apple uygulama pazarında uygulamalara yapılan harcamalar, 2022'nin ilk yarısında uygulamalara yapılan toplam harcamaların yüzde 67,2'sini oluşturuyor. App Store harcamaları, bu yılın ilk yarısında yüzde 5,3 arttı. Böylece 2021'in ilk yarısındaki 41,4 milyar dolarlık harcama, 43,7 milyar dolara yükseldi.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Play Store'un bu kadar etkilenmesinin nedeni ne? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Google Play Store, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji App Store ve Play Store arasında harcama yarışı! İşte sonuç - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
00:59 81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
00:42 Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı
00:34 Perinçek'ten çok konuşulacak "NATO" çıkışı: Çıkarsak 2 ürünün fiyatı düşer
00:07 Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
23:47 Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti
23:46 Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
23:23 Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 01:10:23. #1.12#
SON DAKİKA: App Store ve Play Store arasında harcama yarışı! İşte sonuç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement