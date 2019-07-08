Son Dakika Haberleri: Appindangoye: Hedefim ilk önce ilk 11'de olmak
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Appindangoye: Hedefim ilk önce ilk 11'de olmak

29 dakika önce

Sivasspor'un yeni transferi Aaron Appindangoye, "Hedefim ilk önce ilk 11'de olmak ve güzel oyun sergilemek, iyi oynamak, performansımı yükseltmek.

Appindangoye: Hedefim ilk önce ilk 11'de olmak, System.String[]
Sivasspor'un yeni transferi Aaron Appindangoye, "Hedefim ilk önce ilk 11'de olmak ve güzel oyun sergilemek, iyi oynamak, performansımı yükseltmek. Böylece bundan sonra başka yerlere de gidebilirim" dedi.
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede'de bulunan bir otelde sürdürdü. Günde çift antrenman yapan kırmızı beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde akşam antrenmanı yaptı. Isınma koşusu ile başlayan antrenman, 5'e 2 ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sonlandı. Antrenmanda askerden gelen Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ali Şaşal Vural ve Muhammer Yıldırım ile yeni transferler Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano da yer aldı.
Sivasspor'un Ümraniyespor'dan yeni transferi Gabonlu defans oyuncusu 27 yaşındaki Aaron Appindangoye gazetecilerin sorularını yanıtladı. Appindangoye, Sivasspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Öncelikle çok mutluyum. Süper Lig'de bir takımda oynuyorum. Öncelikle kendimi kanıtlamalıyım, göstermeliyim ki ilk 11'de yer alabileyim. Hedefim ilk önce ilk 11'de olmak ve güzel oyun sergilemek, iyi oynamak, performansımı yükseltmek. Böylece bundan sonra başka yerlere de gidebilirim. Takım arkadaşlarım çok iyi, onlarla birlikte gülüyoruz, eğleniyoruz. Sanki ailem gibiler. Sanki uzun zamandır buradaymışım gibi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Aaron Appindangoye'nin antrenman görüntüleri
Açıklamaları

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Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:53 Kaynak: DHA
Sivasspor, Spor
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