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Appindangoye, resmen Yiğido oldu

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'da forma giyen stoper Aaron Appindangoye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Appindangoye, resmen Yiğido oldu, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'da forma giyen stoper Aaron Appindangoye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak isteyen Demir Grup Sivasspor, üçüncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Aaron Appindangoye ile Başkan Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

20 Şubat 1992'de Gabon'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da 29 maçta forma giydi ve 1 kez asist yapma başarısı gösterdi. Aaron ayrıca 4 defa sarı, 2 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor, daha önce kaleci Mamadou Samassa ve savunma oyuncusu Marcelo Goiano'yu renklerine bağlamıştı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:44 Kaynak: İHA
Sivasspor, Spor
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