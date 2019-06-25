Appindangoye sağlık kontrolünden geçti
41 dakika önce
Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Aaron Appindangoye, İstanbul'da Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:00 Kaynak: İHA
Demir Grup Sivasspor
'un yeni transferi Aaron Appindangoye, İstanbul
'da Acıbadem
Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. DG Sivasspor'un yeni transferi Aaron Appindangoye, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 27 yaşındaki stoperin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(İHA)
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