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Appindangoye sağlık kontrolünden geçti

41 dakika önce

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Aaron Appindangoye, İstanbul'da Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

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Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Aaron Appindangoye, İstanbul'da Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. DG Sivasspor'un yeni transferi Aaron Appindangoye, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 27 yaşındaki stoperin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:00 Kaynak: İHA
Acıbadem, İstanbul, Sivasspor, Güncel
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