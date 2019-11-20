Son Dakika Haberleri: Apple 1 milyar dolarlık yeni kampus inşaatına başladı
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Apple 1 milyar dolarlık yeni kampus inşaatına başladı

6 saat önce

ABD merkezli, tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar üreticisi Apple Inc. Teksas, Austin'de yaklaşık 278 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir kampus inşaatına başladığını duyurdu.

Apple 1 milyar dolarlık yeni kampus inşaatına başladı, System.String[]

ABD merkezli, tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar üreticisi Apple Inc. Teksas, Austin'de yaklaşık 278 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir kampus inşaatına başladığını duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, 1.0 milyar dolar yatırımla 2022 yılında tamamlanması beklenen kampuste en yeni Mac Pro bilgisayarların üretimi de yapılacak.

Açıklamada, yeni kampusun, şirketin yerel yatırımları genişletme planlarının bir parçası olarak, Amerikan ustalık ve yaratıcılığına olan güvenden dolayı, Teksas'ta yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Teknoloji devi Apple Austin'de yaklaşık 7,000 kişi istihdam ediyor. Apple'ın açıklamasında ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın üretim tesisini ziyaret edeceği de belirtildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Apple, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:03 Kaynak: DHA
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