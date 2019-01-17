Son Dakika Haberleri: Apple 10 Kat Daha Fazla Pil Değiştirdi, Tam 11 Milyon!

Apple 10 Kat Daha Fazla Pil Değiştirdi, Tam 11 Milyon!

49 dakika önce

Apple Beklendiği Gibi Pil Değiştirmede Belki de Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı!

Apple 10 Kat Daha Fazla Pil Değiştirdi, Tam 11 Milyon!, System.String[]
Apple Beklendiği Gibi Pil Değiştirmede Belki de Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı!


Yeni bir iPhone alması gerekmeyen 11 Milyon Müşterisi var. Apple 10 kat daha fazla Pil değiştirdiğini duyurdu.

Daring Fireball'dan John Gruber'e göre

Apple 29$'lık pil değiştirme kampanyası kapsamında 2018 yılı içerisinde tam 11 Milyon adet cihazın pilini değiştirmek zorunda kalmış olabilir. Gruber'e göre Apple aynı dönemde genelde 1 yada 2 milyon adet değişiklik yapmayı beklerdi. Apple CEO'su geçtiğimiz günlerde özellikle Çin Pazarındaki daralma ile birlikte 2019'un ilk çeyreğindeki kar beklentilerini de daha düşük beklediğini açıklamıştı. Bu nedenle iPhone üretiminde yüzde 10'luk bir düşüşe gitmişti.

Şimdi ortaya çıkan bu rakamlardan sonra; 11 milyon kişi yeni bir iPhone'a 1000 dolar harcamak yerine iPhone'larının pilini 29 dolarla değiştirdiğini kabul edersek şirket, kabaca 11 milyar dolar gelir kaybı yaşamış oldu. Tim Cook'ta öngörüsünde 5 ile 9 Milyar dolar arasında bir düşüş bekliyor. Onunla bire bir örtüşüyor.

Elbette pilini değiştiren her müşteri kesinlikle yeni bir iPhone cihazı alacağını söylemek zor ancak rakamlar tüketici yanıtı ölçeğinde bize fikir veriyor.

Pil değiştirme için indirimli fiyatlandırma, Apple'ın eski telefonların yaşlanma pillerini telafi etmek için performanslarını düşürdüğünü gören iPhone kısma skandalı ışığında teklif edildi. Bir nevi günah çıkardı. Yeni piller performansı yukarı taşıma konusunda iOS 12 ile birlikte oldukça iyi sonuç verdi.

TheVerge

Apple 10 Kat Daha Fazla Pil Değiştirdiğini Duyurdu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:25 Kaynak: Teknotalk.com

Apple, Teknoloji
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