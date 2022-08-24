Apple, 10. Nesil iPad Cihazlarına Yeni ve Kullanışlı Özellikler Getiriyor - Son Dakika
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Apple, 10. Nesil iPad Cihazlarına Yeni ve Kullanışlı Özellikler Getiriyor

24.08.2022 23:50
Apple, 10. Nesil iPad Cihazlarına Yeni ve Kullanışlı Özellikler Getiriyor

Apple, 10. Nesil iPad'leri önümüzdeki ay iPhone 14 lansman etkinliğinde duyulabilir. Şirket yeni iPad'ları için kullanışlı özellikler getiriyor.

Apple, ürün yelpazesini yenilemek için yeni aksiyon planları hazırlıyor. Şirket ilk olarak tasarım ve donanım özelliklerini geliştirmek için yoğun bir çaba harcıyor.

Şirket bu aşamada, M1 yonga seti ile gelen 2020 iPad Air ile sürece başlayacak.

Şirket bu sürecin ardından, çentik ekranlı yeni MacBook Pro'ya ağırlık verecek.

Yeni nesil iPad'in önümüzdeki ay veya muhtemelen bundan bir ay sonra iPhone 14 lansmanında tanıtılması bekleniyor. Yeni söylentiler, şirketin bir dizi tasarım değişikliği yaptığını ve ayrıca iPad Air modellerinde sahip olduğumuza benzer şekilde Touch ID'yi güç düğmesine getirdiğini gösteriyor.

Apple, 10. Nesil iPad Cihazlarına Yeni ve Kullanışlı Özellikler Getiriyor

Apple, 10. Nesil iPad Cihazlarına Yeni ve Kullanışlı Özellikler Getiriyor

Yeni iPad hakkında gelen önceki bilgilerde cihazın, kalın çerçeveleri ve normal dokunmatik bir düğmeye sahip olacağı üzerineydi.

Ancak en son raporlar, Apple'ın 10. Nesil iPad'de değişiklikler yaptığını ve bunlardan birinin Touch ID biyometrik kimlik doğrulamasını destekleyecek güç düğmesinin konumunda değişiklik olacağını gösteriyor.

Apple şirketi, normal iPad'in tasarımında değişiklik yapmak için çok gecikti. Ancak 2022 yılı değişiklik yapmak için en iyi zaman olabilir. Sonuçta, herhangi bir tasarım ve donanım değişikliği, Apple'ın ürünü daha yüksek fiyatlandırmasına ve yine de iPad serisindeki en uygun fiyatlı ürün olarak kalmasına yardımcı olabilir.

Apple, 10. Nesil iPad Cihazlarına Yeni ve Kullanışlı Özellikler Getiriyor

Bunların yanı sıra 10. Nesil iPad, daha ince çerçeveli daha büyük bir ekrana, A14 Bionic çip aracılığıyla 5G desteğine ve Air ve Pro modellerinde olduğu gibi şarj için bir USB C bağlantı noktasına sahip olabilir. FaceTime ön kamerasının konumu da değiştirilebilir ve Apple'ın CenterStage desteğini bu yıl normal iPad'e de getirebilir.

Bu sürüm zaten Apple Pencil destekliyor ve bu değişiklikler olursa, Apple bir kez daha normal iPad touch'ın popülaritesini daha yüksek bir fiyat etiketi ile de olsa yeni zirvelere görebilir.

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Kaynak: Tekmoloji

iPhone 14, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, 10. Nesil iPad Cihazlarına Yeni ve Kullanışlı Özellikler Getiriyor - Son Dakika

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