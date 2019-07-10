Apple 12 inç'lik MacBook'u satıştan kaldırdı
1 saat önce
APPLE, 12 inç'lik ekrana sahip olan 2015 yılında satışa sunduğu MacBook modelini internet mağazasından kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:05 Kaynak: DHA
APPLE, 12 inç'lik ekrana sahip olan 2015 yılında satışa sunduğu MacBook modelini internet mağazasından kaldırdı. Işıksız Apple
logosunun kullanıldığı ilk MacBook modeli olan cihaz, aynı zamanda Apple'ın geliştirdiği en ince ve hafif bilgisayar olma özelliği taşıyordu.
Core-M işlemciden güç alsa da pek çok kullanıcı için yeterli gücü sağlamadığı gerekçesiyle eleştirilen cihazda örneğin YouTube'da 4K çözünürlüğünde videoları rahatça izlenemiyordu.
Apple, yeni MacBook Air'i MacBook'un varisi olarak değerlendiriyor. Yeni Air, 12 inçlik MacBook kadar ince ve hafif olmasa da çok daha daha güçlü bir cihaz. Apple, bu serinin üzerine 16 inç ekran büyüklüğüne sahip yeni bir MacBook Pro geliştiriyor. 2020 yılında satışa sunulması planlanan yeni MacBook Pro modeli, tasarımsal olarak önemli yenilikleri beraberinde getirecek. Klavye arasına toz kaçması gibi sorunların bu modelle önüne geçilecek.
- İstanbul
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