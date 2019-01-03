Son Dakika Haberleri: Apple 15 Yıl Sonra Satış Tahminlerini Revize Etti, Hisseleri Yüzde 7 Değer Kaybetti
BBC

Apple 15 Yıl Sonra Satış Tahminlerini Revize Etti, Hisseleri Yüzde 7 Değer Kaybetti

1 saat önce

Apple, Çin ekonomisindeki zayıflama nedeniyle satışlarının yavaşlamaya başladığını belirterek 15 yıl aradan sonra ilk kez satış tahminlerini revize etti.

Apple 15 Yıl Sonra Satış Tahminlerini Revize Etti, Hisseleri Yüzde 7 Değer Kaybetti, System.String[]
Apple, Çin ekonomisindeki zayıflama nedeniyle satışlarının yavaşlamaya başladığını açıkladı. 15 yıl aradan sonra ilk kez satış tahminlerini revize etmek zorunda kalan Apple'ın hisseleri bu açıklamayla birkaç saat içinde yüzde 7'den fazla değer kaybetti.

Şirket, 29 Aralık'a kadar olan 3 aylık dönemde 84 milyar gelir elde etmeyi beklediğini duyurdu.

Apple'ın Kasım'daki açıklamasında 89 milyar dolarlık bir gelir öngörülmüş ancak bu tahmin bile yatırımcıların beklentilerinin altında kalmıştı.

Normalde Apple'ın en güçlü olduğu dönem yılın 4. çeyreği.

Apple'ın hisseleri Kasım'dan bu yana yüzde 28'den fazla değer kaybetti.

84 milyar dolarlık beklenti gerçekleşirse, Apple'ın gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 düşmüş olacak.

Bu, şirketin yıllık bazda 2016'dan bu yana son çeyrek performansının ilk kez düşmesi anlamına geliyor.




'Çin'de bu kadar düşüş beklemiyorduk'

Apple CEO'su Tim Cook, yatırımcılara gönderdiği mektupta, satış gelirlerindeki sorunun Çin'den (Tayvan ve Hong Kong dahil) kaynaklandığını belirtti. Şirket, gelirlerinin yaklaşık yüzde 20'sini buradan elde ediyor.

Tim Cook, "Yükselen pazarlarda bazı zorluklar beklememize karşın, Çin'deki ekonomik büyümenin yavaşlamasının bu boyutta olabileceğini öngörmemiştik" dedi.

Cook, gelişmekte olan pazarlarda da sorunlar yaşadıklarını, beklediklerinden daha az müşterinin telefonlarını yenilediğini söyledi.

Uzmanlar, Cook'un açıklamalarının Apple hisselerini elden çıkarmaya başlayan yatırımcıların son aylardaki endişelerini haklı çıkardığına dikkat çekiyor.

Tedarikçilerin üretimde kesintiye gitmeleri, fiyatlarının yüksek olması nedeniyle Apple'ın yeni telefonlarının beklenen ilgiyi görmediği kaygısına yol açmıştı.

Şirket Kasım'daki açıklamasında, doların değer kazanması ve bazı pazarlardaki ekonomik zayıflamanın son çeyrekte satışlarını etkileyeceğini açıklamıştı.

Çin'le ABD arasındaki ticaret savaşının da Çinli tüketicileri yerli markalara yönlendirebileceği düşünülüyordu. Apple'ın dünkü açıklamasında iki ülke arasındaki gerilimin tüketici güvenini sarstığı belirtildi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:16 

Çin Halk Cumhuriyeti, Apple, Ekonomi
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