Son Dakika Haberleri: Apple 20 Yıldır İlk Kez Gelir Görünümünü Düşürdü

Apple 20 Yıldır İlk Kez Gelir Görünümünü Düşürdü

1 saat önce

Teknoloji devi Apple geçtiğimiz yılın son çeyreğine ilişkin satış tahminini küçülttü.

Teknoloji devi Apple geçtiğimiz yılın son çeyreğine ilişkin satış tahminini küçülttü. Şirket buna gerekçe olarak iPhoneX'e olan düşük talep beklentisi ve Çin ekonomisindeki yavaşlamanın etkisini gösterdi. Apple böylece yaklaşık 20 yıldır ilk kez gelir görünümünü düşürmüş oldu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:49 

Çin Halk Cumhuriyeti, Apple, Dünya
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