Apple 20 Yıldır İlk Kez Gelir Görünümünü Düşürdü
1 saat önce
Teknoloji devi Apple geçtiğimiz yılın son çeyreğine ilişkin satış tahminini küçülttü.
Teknoloji devi Apple
geçtiğimiz yılın son çeyreğine ilişkin satış tahminini küçülttü. Şirket buna gerekçe olarak iPhoneX'e olan düşük talep beklentisi ve Çin
ekonomisindeki yavaşlamanın etkisini gösterdi. Apple böylece yaklaşık 20 yıldır ilk kez gelir görünümünü düşürmüş oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:49
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