Apple; 2022 Yılında Dünyanın En Değerli Markası Oldu - Son Dakika

Apple şirketinin başarısı bir sır değildir. Şirket, Çinli markalar ile yoğun bir şekilde mücadele etse de rekabette hep en yukarıda yer aldı.

Şirket, onlarca yıldır kanatlarını dünyanın uzak köşelerine yaydı ve dünyadaki tüm çok uluslu şirketlerin başında yer almak için yalnızca istikrarlı bir değer artışı gördü. Yeni bir rapor bu hakimiyeti yineliyor.

Yakın zamanda, Branddirectory tarafından hazırlanan Global 500 raporunda, Apple'ın 2022 için dünyanın en değerli markası olduğunu öne sürüyor.

Apple, Brand Directory tarafından hesaplanan toplam 355,1 milyar dolarlık değerleme ile en üst sırada yer alıyor. Bu durum, Brand Finance Global 500 sıralamasında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek marka değeridir. Değerlemenin Apple'ın piyasa değerini yansıtmadığını, Brand Directory'nin kendi araştırmasından geldiğini unutmayın. Raporda, Apple'ın marka değerinin rekor seviyeye ulaşmak için geçen yıla göre yüzde 35 arttığı belirtiliyor.

Apple; 2022 Yılında Dünyanın En Değerli Markası Oldu

Büyüme, güçlü bir şekilde hem iPhone 12'nin hem de iPhone 13'ün dünya çapındaki başarısına dayanıyordu. Bununla birlikte, şirketin ürün çeşitliliği de yukarda olmasını sağlıyor.

Bunlara yeni nesil iPad'ler, iMac, MacBook'lar ve AirTag dahildir. Buna ek olarak, Apple sunduğu hizmetlerde de muazzam bir büyüme gösterdi. Apple Music, Apple Pay, Apple TV ve benzeri diğer platformların popülaritesi arttı ve eskisinden daha fazla gelir elde ederek Apple'ın marka değerini zirveye taşıdı.

Apple'ın ardından Amazon, Google, Microsoft, Samsung, Facebook veya Meta, Huawei ve Verizon dahil olmak üzere diğer teknoloji dalları var. İlk 10 listesindeki teknoloji dışı şirketler arasında beşinci sırada yer alan Walmart ve 8. sırada yer alan Industrial and Commercial Bank of China yer alıyor.

Rapor, yüzde 38'lik bir artışla marka değerini 263.4 milyar dolara çıkaran Google için benzer bir büyümeden bahsediyor. Google'ın büyümesi, pandemi sırasında büyük ölçüde zarar gören reklam gelirlerinden keskin bir toparlanmayı yansıtıyor. Samsung ayrıca, marka değerini geçen yıla göre yüzde 5 artışla 2022'de 107,3 ??milyar dolara çıkaran bir büyüme görebildi. Samsung grubu, listede altıncı sırada yer aldı ve en değerli 25 marka arasında tek Koreli marka oldu.

Ancak en hızlı büyüyen marka unvanı, bu yıl marka değerini 59 milyar dolara çıkarmak için yüzde 215 büyüme kaydeden TikTok'a gitti.