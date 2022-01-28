Üye Girişi
Apple; 2022 Yılında Dünyanın En Değerli Markası Oldu - Son Dakika

Apple; 2022 Yılında Dünyanın En Değerli Markası Oldu

28.01.2022 05:19
Apple; 2022 Yılında Dünyanın En Değerli Markası Oldu

Dünya markalarının değerini gösteren 500 global şirket sıralamasında Apple zirvede yer aldı. Apple'ı sırasıyla; Amazon, Google, Microsoft ve daha fazla teknoloji firması takip etti.

Apple şirketinin başarısı bir sır değildir. Şirket, Çinli markalar ile yoğun bir şekilde mücadele etse de rekabette hep en yukarıda yer aldı.

Şirket, onlarca yıldır kanatlarını dünyanın uzak köşelerine yaydı ve dünyadaki tüm çok uluslu şirketlerin başında yer almak için yalnızca istikrarlı bir değer artışı gördü. Yeni bir rapor bu hakimiyeti yineliyor.

Yakın zamanda, Branddirectory tarafından hazırlanan Global 500 raporunda, Apple'ın 2022 için dünyanın en değerli markası olduğunu öne sürüyor.

Apple, Brand Directory tarafından hesaplanan toplam 355,1 milyar dolarlık değerleme ile en üst sırada yer alıyor. Bu durum, Brand Finance Global 500 sıralamasında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek marka değeridir. Değerlemenin Apple'ın piyasa değerini yansıtmadığını, Brand Directory'nin kendi araştırmasından geldiğini unutmayın. Raporda, Apple'ın marka değerinin rekor seviyeye ulaşmak için geçen yıla göre yüzde 35 arttığı belirtiliyor.

Apple; 2022 Yılında Dünyanın En Değerli Markası Oldu

Apple; 2022 Yılında Dünyanın En Değerli Markası Oldu

Büyüme, güçlü bir şekilde hem iPhone 12'nin hem de iPhone 13'ün dünya çapındaki başarısına dayanıyordu. Bununla birlikte, şirketin ürün çeşitliliği de yukarda olmasını sağlıyor.

Bunlara yeni nesil iPad'ler, iMac, MacBook'lar ve AirTag dahildir. Buna ek olarak, Apple sunduğu hizmetlerde de muazzam bir büyüme gösterdi. Apple Music, Apple Pay, Apple TV ve benzeri diğer platformların popülaritesi arttı ve eskisinden daha fazla gelir elde ederek Apple'ın marka değerini zirveye taşıdı.

Apple'ın ardından Amazon, Google, Microsoft, Samsung, Facebook veya Meta, Huawei ve Verizon dahil olmak üzere diğer teknoloji dalları var. İlk 10 listesindeki teknoloji dışı şirketler arasında beşinci sırada yer alan Walmart ve 8. sırada yer alan Industrial and Commercial Bank of China yer alıyor.

Apple; 2022 Yılında Dünyanın En Değerli Markası Oldu

Rapor, yüzde 38'lik bir artışla marka değerini 263.4 milyar dolara çıkaran Google için benzer bir büyümeden bahsediyor. Google'ın büyümesi, pandemi sırasında büyük ölçüde zarar gören reklam gelirlerinden keskin bir toparlanmayı yansıtıyor. Samsung ayrıca, marka değerini geçen yıla göre yüzde 5 artışla 2022'de 107,3 ??milyar dolara çıkaran bir büyüme görebildi. Samsung grubu, listede altıncı sırada yer aldı ve en değerli 25 marka arasında tek Koreli marka oldu.

Ancak en hızlı büyüyen marka unvanı, bu yıl marka değerini 59 milyar dolara çıkarmak için yüzde 215 büyüme kaydeden TikTok'a gitti.

YORUMLAR
500

Microsoft, Amazon, Google, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Apple; 2022 Yılında Dünyanın En Değerli Markası Oldu - Son Dakika


Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler sonra da silahla vurdular Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler sonra da silahla vurdular         
22:13
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı         
15:42
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?         
11:13
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
01:07 Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan itiraf: TEM otoyolu kapandı, inkar etmiyoruz!
00:49 Bardağı taşıran yorum! Fenerbahçeli yıldızın eşi, taraftarla birbirine girdi
00:43 Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nin "Barış Gücü" kararına tepki
00:37 Tartışmalı atamaya Türkiye Uzay Ajansı'ndan yanıt geldi: Personelimiz teknik değil idari işlerin takibinde görevli
00:19 Dünyanın en zengin kulübü Marcao'yu istiyor
00:13 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Polis, Drej Ali ve adamlarının peşinde
00:07 Eşinin ölümünün ardından Ece Erken'den ilk paylaşım! Cenaze detaylarını verdi
23:54 Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu!
23:43 Katar, Türkiye ve Taliban, Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde anlaştı
23:36 Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 05:26:12. #1.13#
SON DAKİKA: Apple; 2022 Yılında Dünyanın En Değerli Markası Oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement